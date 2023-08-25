18:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: вовлеченность отца в воспитание влияет на психику ребенка
Высокая вовлеченность отца в уход за ребенком снижает риск задержки развития.
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Долгое время в Японии уходом за детьми занимались только матери, поскольку от мужчин 20−40 лет требовалась полная самоотдача работе, построение карьеры и зарабатывание денег. Поэтому, вне зависимости от своего желания, отцы мало времени уделяли воспитанию своего ребенка и практически не принимали в нем участие. Однако из-за низкого уровня рождаемости и неимения времени у старших родственников японское правительство начало поощрять тех пап, которые больше времени уделяют семье. Например, в стране для них ввели декретный отпуск: они могут брать четыре недели отдыха в течение 56 дней после рождения малыша.
Несмотря на это, исследователи из Университета Досися (Киото, Япония) отмечают, что роль отца в раннем развитии ребенка остается почти неисследованной. Ученые решили исправить это и понять, как именно участие пап в уходе за детьми влияет на нервно-психическое развитие последних.
Специалисты оценивали развитие ребенка в пяти областях: коммуникация, крупная и мелкая моторика, реакция на проблемные ситуации и личностно-социальная сфера. А степень участия отцов в уходе за ребенком в возрасте шести месяцев определяли матери с помощью семи основных вопросов: кормление, смена подгузников, прогулка, игры дома, купание, укладывание спать и переодевание. Мужчины, которые никогда не предлагали никакой помощи в выполнении вышеописанных заданий, получали 0 баллов, а пап, которые «всегда» содействовали, вознаграждали четырьмя баллами. Таким образом мужчин разделили на несколько групп, в зависимости от их вовлеченности.
В результате исследователи пришли к выводу, что активное участие отцов в уходе за ребенком в младенческом возрасте способствует его развитию в пяти областях. То есть в группе с высокой вовлеченностью пап риски нарушения развития у детей мелкой и общей моторики, решения задач и личностно-социальной сферы уменьшались по сравнению с группой с низкой вовлеченностью.
А риск нарушений в двигательного развития снижался на 24%. «Кроме того, активное участие отцов в уходе за детьми в младенчестве также может способствовать развитию детей раннего возраста, частично за счет снижения материнского стресса, связанного с воспитанием», — рассказали авторы.
Ученые рассчитывают провести более подробные исследования, которые позволят точнее изучить роль отца в развитии детей. Однако полученные результаты уже свидетельствуют о положительном влиянии вовлеченности папы в уход за ребенком.
Помимо родительского внимания, на развитие детей сегодня влияет экранное время. Недавнее исследование доказало, что более четырех часов в день просмотра обучающих видеоуроков или развлекательных роликов вызывает трудности в социализации и снижает умственную активность ребенка.
Анна Морозова