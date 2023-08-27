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06:44 (мск), источник: © РИА Новости

Военные инспекторы в зоне СВО обеспечивают безопасность движения техники

ЛУГАНСК, 26 авг — РИА Новости. Военнослужащие военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) круглосуточно в зоне проведения спецоперации обеспечивают безопасность движения военной техники, сообщили РИА Новости в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости
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«Ежедневно военные автоинспекторы обеспечивают безопасность движения воинских колонн по дорогам общего пользования, отражение диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков на маршруте движения российской техники. В круглосуточном режиме на постах организована совместная служба в преодолении водителями опасных маршрутов и участков дорог», — сообщили в Минобороны.

Уточняется, что военнослужащие военной автоинспекции ЦВО встретили 81-ю годовщину со дня образования службы в зоне проведения специальной военной операции.

«В ЦВО отмечают высокую эффективность и самоотверженность действий специалистов ВАИ в ходе проведения СВО. Многие военнослужащие ВАИ были удостоены государственных и ведомственных наград», — рассказали в Минобороны.

В России 26 августа отмечается День военного автоинспектора. Именно в этот день в 1942 году по приказу Главного управления автомобильной и дорожной службы Красной Армии было сформировано первое подразделение военной автомобильной инспекции.

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