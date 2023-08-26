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11:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер экс-глава ельцинской администрации Сергей Филатов

Бывший руководитель администрации президента России (1993−1996), президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщила его дочь «Петербургскому дневнику».

Источник: РИА "Новости"

«Да, папа умер утром, вчера (25 августа.— “Ъ”)», — сказала она, не приведя других подробностей.

Сергей Филатов в 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, входил в комитет Верховного совета по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности, также был членом комитета по вопросам экономической реформы и собственности. В августе 1991 года во время путча возглавлял депутатский штаб обороны Белого дома. С ноября 1991 года был первым зампредседателя Верховного совета РСФСР, с апреля 1992 — постоянным членом Совета безопасности РФ.

После ухода с госслужбы руководил общественным движением поддержки господина Ельцина на выборах 1996 года. С 1997-го возглавлял Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ. Был членом Союза журналистов России, председателем Союза писателей Москвы, сопредседателем Общественного научно-консультативного совета при Центризбиркоме.

Лаура Кеффер

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