Снимал сложное, но понятное каждому кино. Каким был Глеб Панфилов

Панфилова 11 мая доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с инсультом. Несмотря на улучшение состояния (все это время он находился в сознании), ему диагностировали воспаление легких, режиссер находился в больнице. В субботу Марк Варшавер, директор театра «Ленком Марка Захарова», где Панфилов поставил несколько спектаклей, сообщил о его смерти.
Он долго боролся за жизнь, он — свободолюбивый человек, который любил жизнь. Врачи делали для него все невозможное, но болезнь победила.
Марк Варшавердиректор театра «Ленком Марка Захарова»
Панфилов лишь на семь месяцев пережил Чурикову, которая была его музой на протяжении полувека и снялась почти во всех его фильмах. Актриса умерла 14 января на 80-м году жизни.
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске в семье журналиста (в дальнейшем — преподавателя истории партии в Щепкинском театральном училище) и научной сотрудницы. По словам Панфилова, семья жила скромно, но отец и мать очень любили своих детей. Родительскими «коллизиями и жертвенностью», рассказывал режиссер, было в дальнейшем пропитано и его творчество.
У меня были замечательные родители. Все то, о чем мы говорили с мамой, с отцом, вошло в меня и стало предметом моих занятий. То, что было в моих родителях, что волновало мою мать и моего отца, то так же сознательно и подсознательно питало и волновало меня. А это драматургия, между прочим, сильная драматургия. Ради этого стоит начинать дело, я имею в виду писать сценарий, потом фильм. Ради этого стоит жить.
Уже в Свердловске (ныне Екатеринбурге), куда переехала семья, Панфилов увлекся фотографией, но профессионально заниматься этим не стал. После службы в армии он поступил на химический факультет Уральского политехнического института. Окончив в 1957 году вуз, Панфилов успел поработать инженером на химическом заводе, научным сотрудником в НИИ и даже заведующим отделом пропаганды в Свердловском горкоме партии. Казалось, в его карьере четко выстроилась определенная траектория, но решающим в его жизни стал поход на «Летят журавли» Михаила Калатозова в 1958 году.
Режиссер признавался, смена профессии случилась «как в романе». После просмотра экранизации пьесы Виктора Розова Панфилов вышел из кинотеатра «оглушенный» и решил, что будет заниматься кино. Далее последовали создание любительской киностудии — еще в Свердловске, операторский факультет ВГИКа заочно, поступление на высшие режиссерские курсы в Москве.
В 1966 году Панфилов стал штатным режиссером «Ленфильма» и приступил к своему первому полному метру «В огне брода нет». Дебют Панфилова о «святой душе» Тане Теткиной в огне гражданской войны получил главный приз на Международном кинофестивале в Локарно. Критики сравнивали картину с утопическим «Чевенгуром» Андрея Платонова, а ее режиссера поставили в одну линию с отечественными киномэтрами.
«Когда я задумал свой первый фильм — “В огне брода нет” — то никаких глобально-эпохальных задач себе не ставил. Боже упаси! Меня волновала эта девчонка, Таня Теткина», — вспоминал режиссер.
Волновала Панфилова и исполнительница главной роли. С Инной Чуриковой 32-летний Панфилов познакомился, когда искал актрису на роль Тани. В одной из телепередач он заметил девушку с поразительным взглядом и понял, что она идеально подходит. Однако тогда Панфилов не признал в ней актрису Чурикову, которая на тот момент уже заявила о себе.
«Инну увидел в 1966 году по телевизору как лицо девушки, не зная, что за передача, что за девушка. Потом выяснилось, что это Инна Чурикова. Я искал ее — без имени, без отчества и без фамилии. Но не знал, что до этого я прекрасно знал актрису Инну Чурикову: это Марфушка из “Морозко”, это колдунья из фильма “Старшая сестра”. Но у меня не было никакой связи с теми ролями, с теми персонажами, никакой связи с этим лицом девушки, которая меня поразила», — вспоминал он в одном из интервью.
Как шутил Панфилов, тогда он впервые «попался» в ловушку таланта Чуриковой перевоплощаться до неузнаваемости.
«Я только потом оценил ее способность перевоплощаться, полностью меняться, когда и лицо, и глаза — все становится неузнаваемо другим. Она — человек с тысячью лиц», — рассказывал он. После режиссер предложил Чуриковой сыграть главную роль в своем втором фильме «Начало», а вскоре — стать его женой. Чурикова приняла оба предложения.
«Начало» принесло Панфилову в 1971 году «Серебряного льва» — вторую по значимости награду Венецианского кинофестиваля, а также укрепило его репутацию режиссера, снимающего сложное философское кино, но при этом понятное каждому.
Сам Панфилов говорил, что делает только то, что волнует его самого. «Надеюсь, что это может взволновать и зрителя», — в этом, по словам режиссера, и был его секрет успеха.
В конце 1970-х Панфилов перешел на киностудию «Мосфильм», где снял фильм «Тема». Картина затрагивала проблему эмиграции из СССР и долгое время была запрещена к показу. В 1986 году фильм показали и в стране, и за ее пределами. Итогом стал «Золотой медведь» — главный приз Берлинского кинофестиваля. Далее были мелодрама «Валентина» по пьесе Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», обладательница золотого приза Московского международного кинофестиваля «Васса» и драматичная «Мать» — последние сняты по произведениям Максима Горького. В 1990 году режиссер получил награду Каннского кинофестиваля за художественный вклад в кинематограф.
В конце 1980-х Панфилов пришел в театр, поставив «Гамлета» в «Ленкоме». Тут же в 1990-е он поставил пьесы «…Sorry» с Чуриковой, в 2010-е — «Аквитанскую львицу» и «Ложь во спасение». В 2017 году Панфилов сделал Чурикову королевой в Театре Наций — здесь состоялась премьера спектакля «Аудиенция» по пьесе Питера Моргана. Супруга режиссера сыграла в постановке роль британской королевы Елизаветы II.
Последним фильмом Глеба Панфилова стала драма «Иван Денисович», снятая по мотивам рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Мировая премьера состоялась на 74-м Международном кинофестивале в Локарно в 2021 году. Исполнитель главной роли бывшего советского военнослужащего, сбежавшего из германского плена и отправленного в ГУЛАГ по обвинению в шпионаже в пользу немецкой разведки, Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков. В 2022 году фильм получил приз фестиваля «Золотой эфеб» в Палермо за лучший фильм по мотивам литературного произведения.
Потерей для всего российского кинематографа смерть Панфилова назвали кинематографисты, политики, культурные и общественные деятели. «Пока тяжело поверить», — написала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова, разместив фотографию, на которой она обнимает Панфилова на похоронах Чуриковой в январе.
«Надо помнить — и это главное. Потому что если будем помнить, они будут живы. Это даже не вера — это очевидно. Тут есть что и помнить, и вспомнить», — сказал ТАСС народный артист РФ, кинорежиссер Владимир Хотиненко.