«Известия»: спрос на электронику вырос в преддверии нового учебного года

«В июле-августе 2023 года россияне приобрели на Wildberries на 75% больше ноутбуков и компьютеров, чем годом ранее», — сообщили изданию в пресс-службе маркетплейса. Также отмечается рост спроса на оргтехнику — продажи многофункциональных устройств выросли на 281%, принтеров — на 101%. Продажи смартфонов увеличились на 38%.
«Мы видим самый высокий спрос на электронику с 2019 года в нашей розничной сети в период back to school», — цитируют «Известия» генерального директора розничной сети МТС Андрея Губанова. Он отметил, что с июля по середину августа продажи смартфонов возросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также россияне купили в 2,5 раза больше ноутбуков и планшетов.
Штучные продажи ноутбуков также заметно увеличились у группы «М. Видео-Эльдорадо» — более чем на четверть относительно прошлого года, пишет газета со ссылкой на компанию.
Источник «Известий» на розничном рынке электроники в свою очередь сообщил, что в июле и в первые недели августа продажи ноутбуков по сравнению с прошлогодними в среднем по России выросли на 20%.