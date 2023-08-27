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08:50 (мск), источник: ТАСС

«Известия»: спрос на электронику вырос в преддверии нового учебного года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Спрос на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты значительно вырос перед 1 сентября. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные ретейлеров и дистрибьюторов.

Источник: РИА "Новости"

«В июле-августе 2023 года россияне приобрели на Wildberries на 75% больше ноутбуков и компьютеров, чем годом ранее», — сообщили изданию в пресс-службе маркетплейса. Также отмечается рост спроса на оргтехнику — продажи многофункциональных устройств выросли на 281%, принтеров — на 101%. Продажи смартфонов увеличились на 38%.

«Мы видим самый высокий спрос на электронику с 2019 года в нашей розничной сети в период back to school», — цитируют «Известия» генерального директора розничной сети МТС Андрея Губанова. Он отметил, что с июля по середину августа продажи смартфонов возросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также россияне купили в 2,5 раза больше ноутбуков и планшетов.

Штучные продажи ноутбуков также заметно увеличились у группы «М. Видео-Эльдорадо» — более чем на четверть относительно прошлого года, пишет газета со ссылкой на компанию.

Источник «Известий» на розничном рынке электроники в свою очередь сообщил, что в июле и в первые недели августа продажи ноутбуков по сравнению с прошлогодними в среднем по России выросли на 20%.

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