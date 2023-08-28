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00:17 (мск), источник: © РИА Новости

Индийский аппарат передал первые данные с Луны

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Индийский аппарат «Прагьян» передал первые данные о поверхности Луны, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (бывшая Twitter).

Источник: AP 2023

Луноход впервые измерил температуру на южном полюсе спутника Земли. Организация опубликовала график, который показывает рост температуры по мере погружения аппарата.

«Он иллюстрирует изменения температуры слоев поверхности луны на различных глубинах (от восьми миллиметров в глубину до 20 миллиметров над поверхностью), зафиксированные во время проникновения зонда», — говорится в сообщении.

Согласно графику температура поверхности может достигать 60 градусов Цельсия.

Старший научный сотрудник космического агентства в беседе с Press Trust of India выразил удивление по поводу неожиданно высокой цифры.

Сейчас проводится тщательное исследование полученных данных.

Спускаемый модуль индийской миссии «Чандраян-3» с луноходом на борту совершил посадку на Луну 23 августа. Тем самым Индия стала четвертой страной, которая смогла доставить собственный аппарат на Луну — после СССР, США и КНР — и первой в мире, чей аппарат совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны.

Справка
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