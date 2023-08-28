11:56 (мск), источник: Известия
Большой прорыв: как Красная армия победила при Саур-Могиле
К 80-летию одной из главных битв Великой Отечественной.
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80 лет назад, 28 августа 1943 года, начался штурм Саур-Могилы, ставший кульминацией освобождения Донбасса от гитлеровцев и одной из незабываемых героических страниц Великой Отечественной войны. «Известия» вспоминают, как это было.
Перед войной Донбасс давал 40% советского чугуна, 23% стали, 25% проката. Во многом именно стремление захватить Донбасс стало для Адольфа Гитлера веским поводом, чтобы начать войну летом 1941 года. Он верил, что угольный край будет эффективно работать на военную машину Третьего рейха. Сталинскую область гитлеровцы захватили в октябре 1941-го, а летом следующего года взяли под контроль весь Восточный Рур, как называли они Донбасс по аналогии с собственным богатым угольным районом.
С первого фронтового лета битва за Донбасс не прекращалась почти 700 дней. Немцы оккупировали территорию, но подчинить людей им не удалось. Шахтеры отказывались работать на завоевателей, уходили в партизаны, а подпольщики и диверсанты не давали гитлеровцам организовать на донецкой земле производство. Борьба не прекращалась ни на день. Немцы пытались сломить сопротивление, применяя бесчеловечную тактику запугивания. Достаточно вспомнить историю «кригсгефанген-лазарета» в Артемовске, который стал настоящей фабрикой смерти. Только за несколько месяцев 1942 года немецкие «доктора» истребили там более 25 тыс. советских военнопленных. И таких карательных операций в этом краю было немало.
Именно там гитлеровцы потеряли последний шанс сломить сопротивление Красной армии и завершить войну в свою пользу. В те месяцы немецкие части, державшие под контролем Донбасс, оказались под ударом. На наступательные действия сил и прежде всего танков у захватчиков не хватало. В военном руководстве Германии господствовало мнение, что имеет смысл отступить, перегруппироваться, что Красная армия способна провести опасную наступательную операцию. И все-таки Гитлер считал, что угольный край необходим Третьему рейху, и приказывал держать оборону не считаясь с потерями.
Миссия освобождения Донбасса легла на два фронта — Южный генерал-полковника Федора Толбухина и Юго-Западный генерала армии Родиона Малиновского. Два фронта должны были соединиться в районе города Сталина (ныне — Донецк, в дореволюционном прошлом — Юзовка) — столицы Донбасса. Им противостояли главным образом войска немецкой группы армий «Юг», которую возглавлял фельдмаршал Эрих фон Манштейн.
«Саур» в переводе с тюркского — «круп лошади», могилами в этом краю называли курганы. Курган, взметнувшийся над землей на 278 м, состоит из песчаника, но там можно найти и горный хрусталь. Неподалеку реки Миус и Крынка и несколько небольших притоков, которые пересыхают летом. Эта высота господствовала над огромным пространством, неслучайно ее называли воротами в Донбасс. В ясные тихие дни с вершины хорошо видны очертания Таганрога, расположенного в 60 км, и линия Азовского моря.
Опираясь на множество высот на левом берегу Миуса, гитлеровцы месяц за месяцем строили глубоко эшелонированную оборону — по всем правилам фортификации. На земляные работы под страхом казни гнали местных жителей, не исключая стариков и детей. Эту линию они называли Миус-фронтом, и простиралась она от Дебальцево до Азовского моря.
Саур-Могилу гитлеровские военные инженеры превратили в неприступную цитадель. Прорыли катакомбы, защищенные от авиации и артиллерии, соорудили несколько линий обороны. На вершине кургана располагался наблюдательный пункт 6-й армии вермахта. На подступах к высоте они оборудовали дзоты.
Когда под Харьковом завершалась Курская битва, войска Южного и Юго-Западного фронтов уже проводили Донбасскую операцию — освобождение шахтерского края. 17 июля внезапной атакой части Красной армии на этом участке прорвали фронт и продвинулись на 10 км, заняв плацдарм в районе сел Степановка и Мариновка и в том числе Саур-Могилу. Но к 1 августа немцы, получившие подкрепление, отвоевали эту высоту и основательно на ней закрепились.
28 августа 1943 года ранним утром артиллерия начала обстрел немецких позиций на Саур-Могиле и в окрестностях укрепленной высоты. Свое слово сказали и «катюши». Войска 271-й и 96-й гвардейской стрелковых дивизий приступили к наступлению на высоту. Гитлеровцы сосредоточили на западных скатах кургана мощный артиллерийский кулак и были готовы к активной обороне с разящими контрударами.
В ночь на 30 августа на штурм Саур-Могилы пошли бойцы 96-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии полковника Семена Левина. Немцы умело использовали преимущества, которые давал им контроль над высотой. Каждый метр красноармейцам приходилось завоевывать с потерями. Решающую роль в штурме укреплений сыграла группа разведчиков — семнадцать человек беззаветной отваги. Их вел за собой младший лейтенант Григорий Шевченко — коренной уроженец Донбасса, выросший в Горловке. Героям удалось подняться на вершину кургана под шквалом огня. Немцы не оставляли попыток уничтожить этот отвоеванный разведчиками плацдарм, 17 героев казались обреченными на гибель.
Но вот с соседней высоты заговорила и советская артиллерия. Чтобы подать знак своим, разведчики соорудили флаг из окровавленной гимнастерки погибшего командира. Возглавил поредевший отряд гвардии старшина Сергей Кораблев, участник битвы за Москву и защитник Сталинграда. На помощь разведчикам прибыли бойцы полковника Алексея Сошальского. Он тоже погиб смертью храбрых при установке флага на высоте. Днем 31 августа героям пришлось отступить: слишком велики были потери. Но через несколько часов красноармейцы, получив пополнение, снова овладели Саур-Могилой — на этот раз прочно. Немцы попытались накрыть их шквальным огнем из десятков орудий и минометов.
Покидая Донбасс, гитлеровцы применили тактику выжженной земли. Оставляли после себя только развалины и трупы. Разрушали всё, что не могли вывезти в Германию.
Эти бои в армии нередко называли малым Сталинградом. Километры склонов вокруг Саур-Могилы были густо политы кровью: здесь шел бой за каждый клочок земли. Для бойцов и командиров Красной армии штурм господствующей высоты, ставшей символом Донбасса, оказался равнозначен освобождению всего шахтерского края.
30 августа части Красной армии при поддержке морского десанта освободили Таганрог, разгромив в городе и его предместье 29-й корпус вермахта. 8 сентября гитлеровцы после кровопролитных боев оставили Сталино (ныне Донецк). За месяц боев в августе и сентябре оккупантов удалось отбросить на 300 км. Тут же началось восстановление производства: уголь был необходим и фронту, и тылу. Рабочие города и поселки возрождались из руин.
Фельдмаршал Манштейн называл бои за Донбасс 1943 года самыми тяжелыми для группы армий «Юг». При штурме Саур-Могилы его солдаты столкнулись с небывалой отвагой красноармейцев. Выстоять в таком бою захватчики не могли, несмотря на изначальное тактическое преимущество.
Войскам, участвовавшим в освобождении Донбасса, приказом Верховного главнокомандующего от 8 сентября 1943 года была объявлена благодарность. Тем же вечером Москва салютовала героям 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
Донбасс никогда не забывал героев, сражавшихся за свободу шахтерской земли.
Послушай ветры над Саур-Могилой —
И ты поймешь, кто эту землю спас,
Чье мужество в боях освободило
Врагу не покорившийся Донбасс.
Так писал Федор Серебрянский, в годы войны артиллерист, участник штурма легендарной высоты.
Десятилетиями дети находили на Сауровке оружие, а поисковики — безымянные и заброшенные солдатские захоронения. В начале 1950-х на вершине кургана поставили первый памятник погибшим — скромный обелиск со звездой на вершине. Его окружили корабельными цепями, по углам поставили пушки, участвовавшие в сражениях за Донбасс.
В 1960 году Союз архитекторов объявил конкурс на новый памятник на Саур-Могиле. Скульпторам Флориану Коцюбинскому, Ивану Горовому и Ксанфию Кузнецову удалось создать незабываемую композицию. Средства на монумент собирали всем миром, комсомольцы Донецкой области бескорыстно работали по воскресеньям, пополняя фонд мемориала. На открытие памятника 19 сентября 1967 года собралось более 350 тыс. человек, многие из которых не понаслышке знали о войне. То, что они увидели, производило сильное впечатление. К вершине вела широкая лестница из белого камня, а над курганом взметнулся 36-метровый гранитный обелиск. У его подножия встал во весь рост бронзовый солдат, принесший победу потомкам, завещая им беречь эту землю. Мы видим его в минуту радости, когда — после напряженных боев — пришла победа… Там же, в комнате боевой славы, выставили фотокопии газет с публикациями военных лет о Миус-фронте, картосхемы взятия высоты, портреты участников штурма, тех, кто пал смертью храбрых на склонах Саур-Могилы.
Рядом с лестницей, по которой люди, склонив головы, поднимались к стеле, расположились скульптуры, посвященные четырем родам войск, участвовавших в штурме высоты — пехоте, танкистам, артиллеристам и летчикам. На высоте появилась надпись — строка из песни «Бухенвальдский набат»: «Берегите, берегите, берегите мир!» Автор этих стихов — инвалид Великой Отечественной Исаак Соболь. Мемориал стал символом освобождения Донбасса. Туда традиционно приходили фронтовики, приезжали молодожены, там принимали в комсомол. И трудно было представить, что скоро над курганами опять зазвучат взрывы, а бойцы станут защищать высоту, отчаянно бросаясь навстречу врагу.
В 2014 году за Саур-Могилу снова пришлось сражаться. Во время боев ополченцев Донецкой Народной Республики с украинскими вооруженными формированиями мемориал превратился в руины. Но и в ДНР, и во всей России никто не сомневался: памятник должен возродиться.
Грандиозный мемориал восстанавливали несколько лет. На Саур-Могиле зажгли вечный огонь, который привезли из Москвы, с Могилы Неизвестного Солдата. Открытие восстановленного мемориала 8 сентября 2022 года стало событием, за которым следила вся Россия.
Сегодня снова нет сомнений, что и армия, и жители Донбасса сумеют отстоять мир и возродить свой край, как это сделали защитники Саур-Могилы 80 лет назад.
Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк».