В России запланировали ввести штрафы за незаконную работу гидов

«Важной проблемой по обеспечению безопасности остается то, что диггерам всегда интересно посетить какой-то малоизвестный объект, поэтому, даже если будут созданы специальные сооружения, подходящие для таких экскурсий, туристам всё равно захочется посетить “дикие”, необорудованные места. Рост популярности этого вида туризма может привести к печальным последствиям, что мы, как законодатели, безусловно, обязаны предотвратить. Поэтому планируется доработать и заново внести на рассмотрение законопроект, который был ранее мной подготовлен и внесен в Государственную думу, но был возвращен на доработку», — сказал Сергей Кривоносов.
Законопроект ранее был внесен в марте 2021 года. Тогда за оказание подобных услуг без аттестата предлагалось штрафовать граждан на 3−5 тыс. рублей, должностных лиц — на 5−10 тыс. рублей, юрлиц — на 15−30 тыс. рублей. В случае с инструкторами-проводниками штрафы предлагались выше: 5−10 тыс. рублей, 15−30 тыс. рублей и 30−50 тыс. рублей соответственно.
Документ даже получил поддержку правительства, и «концепция законопроекта не вызвала возражений».
Однако в кабмине отправили инициативу на доработку. Пока относительно размеров штрафов в новом законопроекте идут консультации, уточнил депутат. Саму инициативу готовятся внести на рассмотрение в нижнюю палату в осеннюю сессию.
20 августа группа из восьми человек, которые пошли в тоннель подземной реки Неглинки, погибла из-за подъема уровня воды после обрушившегося в тот день на Москву ливня. Уголовное дело возбуждено, и организатор незаконной экскурсии уже заключен под стражу.