Археологи прочитали рунические надписи из древнего Новгорода Рунические надписи на предметах, найденных при раскопках в Новгороде, содержат личные имена и части футарка - скандинавского рунического алфавита
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12:34 (мск), источник: РБК Life

Ученые прочитали рунические надписи XII века на древних вещах в Новгороде

Это второй случай обнаружения рун за 90 лет раскопок.

Источник: Институт археологии РАН

Российские археологи смогли прочитать рунические надписи на древних предметах, обнаруженных во время раскопок на Немецком дворе в Новгороде. Как оказалось, текст содержит личные имена и части футарка — скандинавского рунического алфавита. Об этом сообщает Институт археологии РАН.

Четыре из пяти находок датируются 1160−1170 гг. и относятся к самому раннему периоду застройки Немецкого двора, официального представительства и торговой фактории немецких купцов в XII—XVI вв. Ученые считают, что в самом начале его существования там селились и готландские купцы, что подтверждают расшифрованные записи.

«Присутствие скандинавских рунических надписей в слое, датируемом временем основания Немецкого двора, представляется чрезвычайно важным для понимания его возникновения и ранней истории. Связи готландских и новгородских купцов имели к середине XII столетия давнюю традицию, а подписанный в 1191 г. торговый договор был трехсторонним: его участниками были Новгород, “Готский берег” (Готланд) и “всѣ немьцкыи сыны”. Поэтому участие готландцев в основании Немецкого двора в Новгороде представляется вполне естественным и закономерным», — отметил заместитель директора Института археологии РАН Пётр Гайдуков.

Специалисты Института археологии РАН, Новгородского государственного объединенного музея-заповедника и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого проводят археологические исследования Торговой стороны Великого Новгорода с 2020 года. За это время здесь были найдены многочисленные артефакты, свидетельствующие о международных торговых связях Новгорода в средние века.

Среди артефактов западноевропейского происхождения: предметы с владельческими купеческими знаками (Hausmarke), фрагменты керамической и деревянной столовой посуды и ливонские монеты начала XV в., которые имели хождение в Новгороде до начала чеканки собственных монет в 1420 г. Также здесь были найдены и пять предметов из кости и дерева со скандинавскими руническими надписями — это второй случай обнаружения рунических надписей за 90-летнюю историю археологического изучения Новгорода.

Ранее археологи также обнаружили арабские монеты и зарубежные украшения в могильниках муромской знати в Нижегородской области. Многочисленные древние артефакты говорят об активной торговой деятельности муромских племен с другими странами в начале X века нашей эры.

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