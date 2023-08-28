12:34 (мск), источник: РБК Life
Ученые прочитали рунические надписи XII века на древних вещах в Новгороде
Это второй случай обнаружения рун за 90 лет раскопок.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Российские археологи смогли прочитать рунические надписи на древних предметах, обнаруженных во время раскопок на Немецком дворе в Новгороде. Как оказалось, текст содержит личные имена и части футарка — скандинавского рунического алфавита. Об этом сообщает Институт археологии РАН.
Четыре из пяти находок датируются 1160−1170 гг. и относятся к самому раннему периоду застройки Немецкого двора, официального представительства и торговой фактории немецких купцов в
«Присутствие скандинавских рунических надписей в слое, датируемом временем основания Немецкого двора, представляется чрезвычайно важным для понимания его возникновения и ранней истории. Связи готландских и новгородских купцов имели к середине XII столетия давнюю традицию, а подписанный в 1191 г. торговый договор был трехсторонним: его участниками были Новгород, “Готский берег” (Готланд) и “всѣ немьцкыи сыны”. Поэтому участие готландцев в основании Немецкого двора в Новгороде представляется вполне естественным и закономерным», — отметил заместитель директора Института археологии РАН Пётр Гайдуков.
Специалисты Института археологии РАН, Новгородского государственного объединенного музея-заповедника и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого проводят археологические исследования Торговой стороны Великого Новгорода с 2020 года. За это время здесь были найдены многочисленные артефакты, свидетельствующие о международных торговых связях Новгорода в средние века.
Среди артефактов западноевропейского происхождения: предметы с владельческими купеческими знаками (Hausmarke), фрагменты керамической и деревянной столовой посуды и ливонские монеты начала XV в., которые имели хождение в Новгороде до начала чеканки собственных монет в 1420 г. Также здесь были найдены и пять предметов из кости и дерева со скандинавскими руническими надписями — это второй случай обнаружения рунических надписей за 90-летнюю историю археологического изучения Новгорода.
Ранее археологи также обнаружили арабские монеты и зарубежные украшения в могильниках муромской знати в Нижегородской области. Многочисленные древние артефакты говорят об активной торговой деятельности муромских племен с другими странами в начале X века нашей эры.