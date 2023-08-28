13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Назван кот с самым длинным в мире хвостом
Ранее рекорд принадлежал его брату.
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Хвост мичиганского кота Альтаира длиной 16,07 дюйма (40,83 сантиметра) официально является самым длинным в мире. Предыдущий рекорд установил его сводный брат, передает UPI.
Уильям Джон Пауэрс из Фармингтон-Хиллз долгое время был владельцем Лебедя — мейн-куна, чей хвост остается обладателем мирового рекорда Гиннеса по длине у домашней кошки — 17,58 дюйма (44,65 сантиметра). Кот-рекордсмен вместе с другими питомцами мужчины погиб во время пожара в 2017 году.
По словам Пауэрса, позднее он увидел Альтаира, сводного брата Лебедя, и тут же решил забрать его к себе. «Когда я снова был готов завести кошек, женщина, которая вырастила Лебедя, сообщила мне, что у них родился серебристый котенок из того же помета», — рассказал Уильям. Мужчина отметил, что с самого начала было ясно, что Альтаир пошел по стопам своего брата.
Сейчас Альтаир является рекордсменом по длине хвоста среди ныне живущих в мире домашних кошек. Однако он и Лебедь — не единственные рекордсмены в семье. Так, кот Пауэрса Фенрир породы саванна — самый высокий из ныне живущих домашних котов. Его рост составляет 18,83 дюйма (47,82 сантиметра).
Недавно кот, прыгающий через скакалку, побил мировой рекорд. Это еще одно крупное достижение в «копилке» пушистого шоумена.
Олеся Маевская