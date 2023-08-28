14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Зоологи назвали самую прожорливую змею в мире
Она может проглотить добычу, в четыре-пять раз превышающую ее собственную массу.
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Змеи — хладнокровные хищники, которых можно считать достаточно прожорливыми и жадными до еды. Они могут проглотить очень крупную добычу и потом долго ее переваривать. Например, Python bivittatus может питаться такими крупными животными, как аллигаторы, олени и обезьяны, несмотря на то, что они весят вдвое больше, чем сам питон.
Однако если учитывать соотношение массы хищника и ее жертвы, рекордсменом стоит считать яичную змею (Dasypeltis gansi), выяснили зоологи. Результаты их исследования опубликованы в журнале Journal of Zoology. Эта африканская сравнительно небольшая бежевая рептилия из семейства ужеобразных едва ли достигает метра в длину, живет в основном на земле, редко забирается на деревья и питается птичьими яйцами.
Авторы научной статьи описали, насколько широко яичная змея может раскрывать пасть и каковы максимальные размеры добычи, которую рептилия может заглотить. Dasypeltis gansi сравнивали с серым лазающим питоном (Pantherophis obsoletus), известным как крысиная змея и питающимся как птичьими яйцами, так и самыми разными животными.
Оказалось, что в отличие от Pantherophis obsoletus, который заглатывает яйцо целиком и ломает скорлупу позвоночником, Dasypeltis gansi переваривает жертву, не повреждая ее строение. Голова у яичной змеи небольшая, зубы сильно редуцированы, а кости черепа чрезвычайно подвижны, что и позволяет очень широко раскрывать пасть и хватать большую добычу. Таким образом эта маленькая невзрачная хищная рептилия может разинуть пасть в 3−4 раза шире, чем ее крупные сородичи, и употребить пищу, которая превосходит ее по массе в 4−5 раз.
По словам авторов исследования, такая способность у яичных змей появилась в ходе адаптации к жизни. Dasypeltis gansi была вынуждена приспособиться к пище сферической формы, в то время как у ее сородичей, которые питаются вытянутой добычей, такой необходимости развивать пасть не было.
Ранее ученые открыли новую ядовитую змею, обитающую в Австралии. Людям ее укус вряд ли нанесет серьезный вред.
Анна Морозова