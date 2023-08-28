Темное пятно на Нептуне впервые рассмотрели с Земли Впервые пятно на планете было замечено телескопом, расположенным на Земле
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
14:34 (мск), источник: РБК Life

Как в Париже. В России предложили запретить электросамокаты в городах

Также в парламенте думают об ужесточении наказаний для нарушителей ПДД.

Источник: РИА "Новости"

Член Совета Федерации Елена Афанасьева предложила запретить использование электросамокатов в городах. Политик апеллирует к решению властей Парижа, где с 1 сентября аренда таких транспортных средств запрещена.

«Правильное решение! Полагаю, что Россия должна идти по этому пути. Полный запрет использования электросамокатов в городе спасет здоровье и жизни многих наших граждан, а некоторых убережет от тюрьмы», — написала Афанасьева телеграм-канале.

С 1 сентября во французской столице не будет возможности арендовать электрические самокаты. Решение приняли по итогам городского голосования, которое прошло 2 апреля. В нем участвовали более 100 тыс. жителей Парижа. За запрет — 89% голосов, сообщал французский телеканал RTBF. Мэрия не стала продлевать контракты с частными операторами, которые владеют парками эти транспортных средств в городе. Таким образом, Париж станет первой европейской столицей, которая запретит услуги по прокату электросамокатов.

Инициативы российских властей

В Госдуме предложили дать право местным властям ограничивать использование электросамокатов. Соответствующий законопроект внес вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он отметил, что в городах участились случаи агрессивного вождения прокатных электросамокатов. Политик предложил дополнить этим пунктом закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В этом случае решения об ограничении скорости прокатных средств индивидуальной мобильности будут принимать городские власти.

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов ранее допустил, что в России могут почти по примеру Парижа, в случае если новые правила для пользователей электросамокатов не будут работать. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас усомнился в необходимости такого запрета, однако призвал задуматься об ужесточении ответственности за нарушение ПДД с самокатом.

«Очень сомневаюсь, что эти правила как-то изменят ситуацию в лучшую сторону, даже если они заработают. Но очень правильно, что коллеги в Думе обратили внимание на данную проблему. Она требует решения и без серьезного ужесточения ответственности, думаю не обойтись», — написал Клишас в своем телеграм-канале.

Статистика ДТП с самокатами

В последние месяцы проблема с электросамокатами на дорогах обострилась. В конце июня в МВД сообщили о росте числа случаев ДТП с этими транспортными средствами на 35%.

«За пять месяцев 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП с участием средств индивидуальной̆ мобильности (СИМ): электросамокатов, гироскутеров, моноколес, сигвеев и т. д. — выросло на 35%», — говорилось в сообщении.

За пять месяцев 2022 года произошло 117 аварий со средствами индивидуальной мобильности. Согласно данным министерства, 126 человек получили травмы, двое погибли. В 2023 году число ДТП увеличилось до 158, пострадали 164 человека, один погиб. При этом статистика не учитывает подобные случаи в парках или скверах, поскольку те не относятся к зоне ответственности ГИБДД.

После публикации этих данных произошли еще несколько резонансных аварий. В июле этого года мужчина на электросамокате сбил беременную женщину на пешеходном переходе в Сочи.

Другой случай произошел в Нижневартовске. Там мужчина погиб при падении с электросамоката, когда врезался в металлическое ограждение, отделяющее газон от тротуара. Он упал и ударился головой, травма оказалась смертельной.

ПДД для электросамокатов в 2023 году

Средство индивидуальной мобильности (СИМ) — это транспортное средство, которое имеет одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством одного или более двигателей. Под эту категорию входят, в том числе электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса.

С 1 марта в России действуют новые правила для электросамокатов и других СИМ.

Ограничения:

  • максимальная допустимая скорость — 25 км/ч,
  • запрещено движение по автомагистралям, в том числе по обочине,
  • пешеход всегда имеет приоритет перед СИМ в случае совместного движения,
  • на проезжей части СИМ должны следовать по ходу движения транспортных средств,
  • запрещена буксировка СИМа,

Если движение СИМ по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон (включая велосипедные дорожки, находящиеся в пешеходных зонах) подвергает пешеходов опасности или создает помехи для их движения — водитель должен замедлиться до скорости движения пешеходов.

СИМ не имеет права обгонять или объезжать другое транспортное средство слева, в том числе припаркованные автомобили,

  • при выезде из жилой зоны СИМ обязаны уступать движение всем участникам движения,
  • при пересечении дороги вне перекрестков СИМ обязаны уступать дорогу всем участникам движения,
  • в велосипедной зоне СИМ имеют преимущество перед механическим транспортом.

Для детей установлены отдельные правила. В возрасте до 7 лет можно передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых. Определены следующие участки:

  • тротуарам,
  • пешеходным дорожкам,
  • велопешеходным дорожкам (по пешеходной части),
  • пешеходным зонам.

В возрасте с 7 до 14 лет ездить можно по:

  • тротуарам,
  • пешеходным дорожкам,
  • велопешеходным дорожкам (по велосипедной части),
  • велосипедным дорожкам,
  • пешеходным зонам.

Для водителей СИМ от 14 лет действуют следующие правила:

по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам можно ездить, если масса СИМ не превышает 35 кг, а также соблюден один из нижеприведенных пунктов:

  • отсутствуют велосипедные и велопешеходные дорожки, полосы для велосипедистов или возможность двигаться по ним;
  • водитель СИМ сопровождает ребенка в возрасте до 14 лет на велосипеде или СИМ.

В конце мая глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал идею депутатов Госдумы о снижении скорости проезда на электросамокатах до 15 км/ч. Они предлагали запретить передвижение на электросамокатах тем, кто еще не достиг 18 лет. Скорость движения СИМ, по их мнению, стоит ограничить 15 км/ч. Бастрыкин отметил, что это инициатива могла бы помочь снизить число ДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 5 фраз, из-за которых вас могут уволить одним днем. Будьте осторожны
Посмотрите на самую популярную футболистку. Глаз не оторвать
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
закон