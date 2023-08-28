14:34 (мск), источник: РБК Life
Как в Париже. В России предложили запретить электросамокаты в городах
Также в парламенте думают об ужесточении наказаний для нарушителей ПДД.
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Член Совета Федерации Елена Афанасьева предложила запретить использование электросамокатов в городах. Политик апеллирует к решению властей Парижа, где с 1 сентября аренда таких транспортных средств запрещена.
«Правильное решение! Полагаю, что Россия должна идти по этому пути. Полный запрет использования электросамокатов в городе спасет здоровье и жизни многих наших граждан, а некоторых убережет от тюрьмы», — написала Афанасьева телеграм-канале.
С 1 сентября во французской столице не будет возможности арендовать электрические самокаты. Решение приняли по итогам городского голосования, которое прошло 2 апреля. В нем участвовали более 100 тыс. жителей Парижа. За запрет — 89% голосов, сообщал французский телеканал RTBF. Мэрия не стала продлевать контракты с частными операторами, которые владеют парками эти транспортных средств в городе. Таким образом, Париж станет первой европейской столицей, которая запретит услуги по прокату электросамокатов.
В Госдуме предложили дать право местным властям ограничивать использование электросамокатов. Соответствующий законопроект внес вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он отметил, что в городах участились случаи агрессивного вождения прокатных электросамокатов. Политик предложил дополнить этим пунктом закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В этом случае решения об ограничении скорости прокатных средств индивидуальной мобильности будут принимать городские власти.
Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов ранее допустил, что в России могут почти по примеру Парижа, в случае если новые правила для пользователей электросамокатов не будут работать. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас усомнился в необходимости такого запрета, однако призвал задуматься об ужесточении ответственности за нарушение ПДД с самокатом.
«Очень сомневаюсь, что эти правила как-то изменят ситуацию в лучшую сторону, даже если они заработают. Но очень правильно, что коллеги в Думе обратили внимание на данную проблему. Она требует решения и без серьезного ужесточения ответственности, думаю не обойтись», — написал Клишас в своем телеграм-канале.
В последние месяцы проблема с электросамокатами на дорогах обострилась. В конце июня в МВД сообщили о росте числа случаев ДТП с этими транспортными средствами на 35%.
«За пять месяцев 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП с участием средств индивидуальной̆ мобильности (СИМ): электросамокатов, гироскутеров, моноколес, сигвеев
За пять месяцев 2022 года произошло 117 аварий со средствами индивидуальной мобильности. Согласно данным министерства, 126 человек получили травмы, двое погибли. В 2023 году число ДТП увеличилось до 158, пострадали 164 человека, один погиб. При этом статистика не учитывает подобные случаи в парках или скверах, поскольку те не относятся к зоне ответственности ГИБДД.
После публикации этих данных произошли еще несколько резонансных аварий. В июле этого года мужчина на электросамокате сбил беременную женщину на пешеходном переходе в Сочи.
Другой случай произошел в Нижневартовске. Там мужчина погиб при падении с электросамоката, когда врезался в металлическое ограждение, отделяющее газон от тротуара. Он упал и ударился головой, травма оказалась смертельной.
Средство индивидуальной мобильности (СИМ) — это транспортное средство, которое имеет одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством одного или более двигателей. Под эту категорию входят, в том числе электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса.
С 1 марта в России действуют новые правила для электросамокатов и других СИМ.
Ограничения:
Если движение СИМ по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон (включая велосипедные дорожки, находящиеся в пешеходных зонах) подвергает пешеходов опасности или создает помехи для их движения — водитель должен замедлиться до скорости движения пешеходов.
СИМ не имеет права обгонять или объезжать другое транспортное средство слева, в том числе припаркованные автомобили,
Для детей установлены отдельные правила. В возрасте до 7 лет можно передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых. Определены следующие участки:
В возрасте с 7 до 14 лет ездить можно по:
Для водителей СИМ от 14 лет действуют следующие правила:
по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам можно ездить, если масса СИМ не превышает 35 кг, а также соблюден один из нижеприведенных пунктов:
В конце мая глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал идею депутатов Госдумы о снижении скорости проезда на электросамокатах до 15 км/ч. Они предлагали запретить передвижение на электросамокатах тем, кто еще не достиг 18 лет. Скорость движения СИМ, по их мнению, стоит ограничить 15 км/ч. Бастрыкин отметил, что это инициатива могла бы помочь снизить число ДТП.