«Схватка» двух медведей в заповеднике Приморья попала на видео

На записи видно, как два молодых медведя практически синхронно приближаются друг к другу и осторожно присматриваются. Затем начинается почти беззвучная «схватка»: во время борьбы животные встают на задние лапы, широко раскрывают пасть, стараются укусить.
«Это не только развлечение и способ скоротать время, но и помощь в развитии навыков выживания в дикой природе. Во время игр молодые медведи оттачивают движения, необходимые для охоты, драки или размножения. Они кусаются, борются, встают на задние лапы и пытаются завалить друг друга, но делают все это без злости, не привлекая к себе лишнего внимания взрослых особей», — рассказали в заповеднике.
Отмечается, что такие игры также учат молодых медведей спокойнее реагировать на стрессовые ситуации и способствуют формированию связей в группе.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского.