Чем консервирование отличается от консервации Филологи отвечают, можно ли заменять эти слова в речи
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
15:35 (мск), источник: © РИА Новости

«Схватка» двух медведей в заповеднике Приморья попала на видео

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Игровая схватка двух медведей в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье попала на видео, его учреждение опубликовало в своем Telegram-канале.

Во время загрузки произошла ошибка.

На записи видно, как два молодых медведя практически синхронно приближаются друг к другу и осторожно присматриваются. Затем начинается почти беззвучная «схватка»: во время борьбы животные встают на задние лапы, широко раскрывают пасть, стараются укусить.

«Это не только развлечение и способ скоротать время, но и помощь в развитии навыков выживания в дикой природе. Во время игр молодые медведи оттачивают движения, необходимые для охоты, драки или размножения. Они кусаются, борются, встают на задние лапы и пытаются завалить друг друга, но делают все это без злости, не привлекая к себе лишнего внимания взрослых особей», — рассказали в заповеднике.

Отмечается, что такие игры также учат молодых медведей спокойнее реагировать на стрессовые ситуации и способствуют формированию связей в группе.

Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Они в отчаянии. Стало известно, во что ненависть к России превратила Польшу
В США рассказали об 'опасной импровизации' ВСУ с кассетными снарядами
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунаХорошие новости