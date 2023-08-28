Российские туристы нашли замену экскурсионной Европе

Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева отметила, что Белоруссия отчасти заменила многим туристам экскурсионную Европу.
«Белоруссия сильно выделяется на фоне других стран СНГ: у нас на первом месте запросы на короткие поездки, сити-туры, на втором — санаторный отдых, на третьем — экскурсионные поездки», — сказала она.
На втором месте у компании по объемам продаж среди стран СНГ — Узбекистан, на третьем — Казахстан. Летом, по словам эксперта, он стал практически массовым направлением, так как у туроператоров были блоки мест в Актау с отдыхом в отеле Rixos Water World Aktau категории «пять звезд» на Каспийском море.
Популярен у туристов и Азербайджан, так как туда много перевозки и цены «вполне гуманные». В топе спроса — сити-туры с размещением в Баку и поездками по его окрестностям. Туристы едут и в недельные туры с посещением известных городов.
У «Алеана» также на первом месте по спросу среди стран СНГ — Белоруссия. «Это, прежде всего, санатории, которые раскуплены еще с прошлого года, а также просто отдых в загородных отелях, что можно назвать новой тенденцией на этом направлении», — отмечает коммерческий директор туроператора Оксана Булах. На втором месте у компании — Азербайджан, прежде всего, курорт Нафталан.
Далее, по словам эксперта, по уровню спроса идут Киргизия — также санатории и Армения, куда едут в экскурсионные туры.
В компании «Туртранс-Вояж» тройку лидеров среди бывших стран СССР возглавляет Грузия, которая в СНГ не входит.
«На втором месте Узбекистан, затем идет Армения и на четвертом — Азербайджан. Белоруссия тоже хорошо продается, но туда в основном приобретают короткие туры. Осенью ожидаем роста спроса на страны СНГ, это удачное время для их посещения», — сообщил директор по продажам туроператора Роман Руденко.
По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в первом полугодии 2023 года среди стран СНГ у российских туристов наиболее популярными были Армения (209,9 тысячи поездок с целью туризма), Узбекистан (87 тысяч), Казахстан (72 тысячи), Азербайджан (68,9 тысяч), Киргизия (29 тысяч). По всем этим направлениям турпоток вырос как минимум вдвое, в Азербайджан — в четыре раза, в Казахстан — почти в три.
Российской статистики по турпотоку в Белоруссию нет, так как нет пограничного контроля. Однако, по данным Республиканского союза туриндустрии, в 2022 году в страну приехали около миллиона путешественников из России.
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