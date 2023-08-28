16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые объяснили, почему людям с ожирением сложно похудеть
Они также рассказали о новейших способах лечения.
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За последние 40 лет случаи ожирения фиксируются все чаще. Полигенное (наследственное) и моногенное (патология одного гена) ожирение часто считают отдельными заболеваниями, однако исследования показывают, что они имеют общую основу. Авторы польского портала Zdrowie Interia делятся общими выводами о последних заявлениях ученых касательно этой темы.
Ожирение приводит к преждевременной смертности и представляет серьезную угрозу для здоровья. Именно это заболевание связывают с развитием диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и некоторых видов рака. Кроме того, оно способствует дегенеративному заболеванию суставов, нагруженных избыточной массой тела. При этом важно помнить, что заболевание в том числе является результатом совокупности экологических и биологических факторов. Например, пандемия показала, что люди с ожирением подвергаются более высокому риску инфекций.
Если текущие тенденции сохранятся, то к 2025 году ожирение может стать проблемой для четверти населения Земли. Однако существует сильнейший генетический фактор, лежащий в основе межиндивидуальной изменчивости массы тела. Доказано, что фактор наследственности в случае ожирения составляет от 40% до 70%.
Классически ожирение делится на два типа:
Знание генотипа пациента помогает точнее определить тип ожирения и назначить индивидуальную стратегию лечения или профилактики. Кроме того, знание генетической восприимчивости человека уже в раннем возрасте может помочь точнее предсказать, кто наиболее подвержен риску увеличения веса в будущем. Когда заболевание вызвано одной мутацией и воздействие окружающей среды ограничено, как в случае с некоторыми формами экстремального и раннего ожирения, генетический тест может помочь в диагностике.
Хотя в настоящее время не существует стандартной генетической оценки состояния пациента, некоторые клиники, исследовательские центры и фармацевтические компании выделяют конкретные гены, чтобы идентифицировать мутацию, которая может являться причиной избыточного веса пациента. Такой генетический диагноз может уменьшить чувство вины у пациента и облегчить социальную дискриминацию.
Важно отметить, что генетический диагноз может помочь предсказать заболевание, а в некоторых случаях определяет лечение. На сегодняшний день существует два способа лечения ожирения, которые адаптированы к генотипу пациента. Первый — введение препарата под названием метрелептин пациентам с дефицитом лептина (гормона, регулирующего энергетический обмен) из-за мутации в гене LEP.
Из-за нее увеличивается потребление пищи и нарушается регуляция липидного обмена, что приводит к ожирению. Накопление жиров сопровождается изменением экспрессии генов, которые кодируют белки, регулирующие энергетический обмен. Хотя врожденный дефицит лептина встречается крайне редко (зарегистрировано всего несколько десятков случаев), заместительная терапия лекарством оказалась чрезвычайно полезной за счет значительного снижения аппетита, массы тела и нормализации эндокринной функции.
Вторым методом лечения ожирения на основе генотипа является препарат сетмеланотид, который недавно был одобрен для лечения редких моногенных состояний ожирения. После года лечения в исследованиях фазы III пациенты потеряли в среднем более 25% массы тела. Потеря веса у пациентов с дефицитом рецептора лептина LEPR была менее выраженной — в среднем более 12% от первоначального веса.
Эти два вида терапии на основе генотипа показывают, как понимание основных биологических механизмов может улучшить способы лечения и восстановить внутреннюю работу организма. И как много факторов нужно учитывать при определении нужного метода борьбы с заболеванием — не только состояние организма пациента, его психического состояние, экологическую обстановку, но и наследственность.
Недавно ученые научились лечить диабет при помощи паразитов. Также выяснилось, что паразитирующие черви снижают риск ожирения.
Олеся Маевская