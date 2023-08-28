17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
На территории Ирака найдена «капсула времени» с ДНК растений
Она была создана почти три тысячелетия назад.
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Команда из Оксфордского университета в Великобритании, Национального музея Дании и Копенгагенского университета изучила кирпич, созданный около 2900 лет назад на территории современного Ирака. Процесс изготовления стройматериала включал смешивание грязи с берегов реки Тигр с такими материалами, как солома и навоз животных. Сейчас эти «ингредиенты» помогают исследователям исследовать биоразнообразие растений тех времен.
Кирпич был найден во дворце неоассирийского царя Ашурнасирпала II, расположенном в древнем городе Калху. Специалисты датировали его периодом между 879 и 869 годами до н. э. — когда здание только строилось. На данный момент ученые идентифицировали в его составе 34 различные группы растений, пишет Science Alert.
«Мы были очень рады обнаружить, что древняя ДНК, эффективно защищенная от загрязнения внутри массы глины, может быть успешно извлечена из кирпича возрастом 2900 лет», — сказал биолог Софи Лунд Расмуссен из Оксфордского университета. Анализ показал, что на камне есть остатки растений семейства капустовых (Brassicaceae) и вересковых (Ericaceae), а также генетический материал березовых (Betulaceae), лавровых (Lauraceae), травянистых зонтичных (Selineae) и пшеницевидных (Triticeae) растений.
«Кирпич служит временной капсулой биоразнообразия, содержащей информацию об одном месте и его окрестностях», — отметил ассириолог Троэльс Арбелль из Копенгагенского университета. Команда сосредоточилась на ДНК растений, поскольку она наиболее хорошо сохранилась, но те же методы можно использовать и для поиска ДНК животных.
Глиняные кирпичи встречаются во множестве археологических памятников по всему миру и могут раскрыть новую информацию об экосистемах и окружающей среде, в которой они были изготовлены. В данном случае не обожженный в печи, а высушенный на солнце стройматериал сохранил в себе органическое содержание почти нетронутым.
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Олеся Маевская