18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 28 августа
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
У побережья Крыма уничтожили украинскую крылатую ракету
Российские военные предотвратили попытку ВСУ провести террористическую атаку на Крым.
Соседи Белоруссии потребовали от Лукашенко вывода из страны ЧВК «Вагнер»
Польша, Латвия, Литва (имеют общую границу с Белоруссией) и Эстония потребовали вывода из страны бойцов ЧВК «Вагнер», об этом говорится в совместном заявлении глав МВД этих стран.
Макрон заявил о готовности поддержать военные действия в Нигере
Макрон призвал жителей Нигера не поддаваться нарративу путчистов о том, что «Франция стала нашим врагом».
В России предложили запретить электросамокаты в городах
Также в парламенте думают об ужесточении наказаний для нарушителей ПДД.
Названы богатейшие женщины России по версии Forbes
В рейтинге богатейших женщин семь участниц с состоянием более $1 млрд.