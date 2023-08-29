12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Хиханьки да хаханьки»: как смех влияет на сердце
Исследование показало, что просмотр комедии улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.
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По статистике, позитивные люди реже болеют и дольше живут. Как сообщает The Guardian, на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов в Амстердаме, крупнейшей в мире кардиологической конференции, были представлены результаты исследования, которое подтверждает факт, что смех — лучшее лекарство.
Ученые провели первое в своем роде исследование, чтобы выяснить, сможет ли смехотерапия улучшить состояние пациентов. В эксперименте приняли участие 26 взрослых, средний возраст которых составил 64 года. У них была диагностирована ишемическая болезнь сердца, вызванная накоплением бляшек на стенках артерий, снабжающих кровью главный мышечный орган человеческого организма.
Половина подопытных в течение трех месяцев смотрела две разные часовые комедийные программы каждую неделю. Остальным показывали серьезные документальные фильмы на такие темы, как политика или тропические леса Амазонки. В конце эксперимента у участников, смотревших смешные шоу, увеличилось количество кислорода, который сердце перекачивает по всему организму. Также у них лучше расширялись артерии, и бляшек на стенках кровеносных сосудов становилось меньше по сравнению с группой, просматривавшей документальные фильмы.
Ведущий автор работы, профессор Марко Саффи из клинической больницы Порту-Алегри в Бразилии сказал: «Наше исследование показало, что смехотерапия является хорошим вмешательством, которое может помочь уменьшить воспаление и снизить риск сердечного приступа и инсульта».
Авторы исследования также отметили, что подобная терапия может быть внедрена в системы здравоохранения. Причем не обязательно показывать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями телевизионные программы. Таких пациентов можно приглашать на комедийные вечера или поощрять их участие в веселых встречах с друзьями и семьей. Люди должны делать то, что заставляет их смеяться, всего два раза в неделю — этого будет достаточно, чтобы улучшить состояние здоровья.
Несмотря на то, что ученые еще продолжают исследовать влияние смеха на здоровье, они уже пришли к выводу, что хихиканье помогает потому, что оно высвобождает эндорфины, помогающие сердцу и кровеносным сосудам расслабиться. Кроме того, оно снижает уровень гормонов стресса, который также дает нагрузку на главный мышечный орган человека. Как долго будет сохраняться эффект смехотерапии, еще предстоит выяснить.
Кстати, благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему оказывает ежевика. Эксперты рассказали, что в этой ягоде содержится большое количества антиоксидантов, которые позволяют снизить уровень «плохого» холестерина.
Анна Морозова