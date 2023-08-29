15:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Врачи развеяли мифы о СДВГ
Синдром дефицита внимания и гиперактивности не связан с гаджетами, сахаром и дурным воспитанием.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это расстройство развития нервной системы ребенка. Чаще всего заболевание проявляется в возрасте семи лет, когда начинаются занятия в школе или подготовительных группах.
Невнимательность к деталям, неусидчивость, легкая отвлекаемость, ответ до завершения вопроса — все это присуще детям. Однако если это мешает успеваемости или социализации, речь, возможно, идет именно о СДВГ. Вокруг этого заболевания сложилось много мифов, которые могут напугать и даже навредить как ребенку, так и взрослому. Детский невролог Святослав Довбня и клинический психолог Татьяна Морозова рассказали, почему не стоит верить «сказкам» про синдром дефицита внимания.
Современные исследования показывают, что СДВГ диагностируется в среднем у 3−15% детей. Основные проявления синдрома поддаются терапии, но само заболевание может сопровождать человека на протяжении всей его жизни.
Все люди с СДВГ разные, поскольку поведенческие проявления (невнимательность, гиперактивность и импульсивность, а также смешанный тип выражения болезни) будут меняться. Интенсивность зависит от наличия у ребенка других состояний, например, аутизма или интеллектуальных нарушений.
Для детей до 16 лет используют критерии из шести и более признаков СДВГ, для пациентов старше 16 достаточно и пяти таких проявлений. К симптомам синдрома у детей относятся:
Важно отличить СДВГ и от других психических нарушений. В любом случае установить болезнь может только невролог или психиатр.
Впервые СДВГ был описан в 1775 году немецким врачом Мельхиором Адамом Вейкардом. Он называл это состояние расстройством «недостатка внимания», но описанная ученым симптоматика практически полностью совпадает с синдромом. То есть нарушение было замечено медиками очень давно, еще в XVIII веке, и позже многократно описывалось в медицинской литературе.
В 1980-х годах специалисты использовали термин «гиперкинетический синдром», который фигурировал в МКБ-10 (Международной классификации болезней 10 пересмотра). Затем он появился и в МКБ-11.
Проблема гипердиагностики «модного» заболевания существует, но это не отменяет того, что синдром очень серьезный и влияет на жизнь детей и взрослых.
Точную причину СДВГ у ребенка пока что установить не удалось, однако курение и употребление алкоголя во время беременности действительно повышают риск возникновения синдрома. Но также существуют и другие факторы риска, например: преждевременные роды (до 37 недели беременности) и низкий вес при рождении.
Усиливать симптомы синдрома могут низкий социальный статус семьи (бедность, безработица), психологическое и физическое насилие. В некоторых исследованиях риск развития СДВГ наблюдается у детей с низким содержанием жиром Омега-3 в организме.
Не следует путать СДВГ и плохое воспитание. Этот медицинский диагноз никак не зависит от мотивации ребенка, его поведения или от того, достаточно ли родители уделяют ему внимания.
В отличие от детей, не имеющих проблем с развитием, но проявляющих нежелательное поведение, у детей с СДВГ наблюдается отставание в некоторых областях развития. Если успеваемость в школе и неусидчивость пагубно сказывается на качестве жизни, нужно провести анализ поведения ребенка и его жизненной ситуации. Если же он отстает в школе, но сконцентрированно и внимательно занимается в кружках и дома, то дело, вероятно, в учителях.
Важно помнить, что на развитие СДВГ не влияют родители. Но от их внимания к ребенку зависит, насколько он успешно справится с проявлениями синдрома.
Само по себе пользование гаджетами не вызывает СДВГ, поскольку это расстройство имеет врожденный характер. Однако ноутбуки, телевизоры, смартфоны и планшеты способны ухудшать концентрацию внимания детей.
Если ребенок проводит много времени перед экраном телевизора, планшета или телефона, и при этом в просматриваемом контенте или играх нет коммуникативных или развивающих компонентов, у него может повыситься раздражительность и склонность к истерикам. Из-за этого может увеличиться невнимательность и неспособность сконцентрироваться на другом занятии, не связанном с гаджетами.
Это верно только отчасти. Проявления СДВГ, и правда, снижаются и могут к окончанию подросткового периода совсем пропасть. Но дефицит внимания, импульсивность и эмоциональные нарушения остаются. Такие люди более склонны к спорам на работе, разного рода зависимостям и так далее.
У взрослых симптомами СДВГ являются:
Согласно исследованиям, после 50 лет распространенность СДВГ снижается до 1% или даже меньше. Симптомы импульсивности и гиперактивности уменьшаются, а проявления дефицита внимания остаются с человеком на более длительное время.
.Анна Морозова