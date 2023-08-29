12:05 (мск), источник: РБК Life
В США охотники поймали рекордно большого аллигатора длиной более 4 м
Вес гигантской рептилии превышает 360 кг.
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Группа охотников из США поймала рекордно большого аллигатора весом более 360 кг и длиной более 4 м, установив тем самым рекорд штата Миссисипи. Команда вытащила гигантскую рептилию из реки Язу. Об этом сообщают Daily Mail и Mirror.
По данным Департамента дикой природы, рыболовства и парков штата Миссисипи, обхват живота животного составляет более 1,5 м, а толщина хвоста приближается к 1,2 м — это рекордные параметры.
Рептилию вытащили четверо охотников: Таннер Уайт, Дон Вудсон, Уилл Томас и Джоуи Кларк. Чтобы поймать аллигатора, мужчины потратили семь «утомительных» часов. «Мы пытались зацепить его восемь или девять раз, но он все время срывался», — рассказал Дон Вудсон.
Мужчины поймали крокодила в рамках сезона охоты на аллигаторов, который проходит в Миссисипи с 25 августа по 4 сентября. Власти штата регулируют охоту на рептилий с 2005 года, чтобы следить за популяцией хищников. Чтобы заниматься охотой на аллигаторов, жителям нужно получить специальное разрешение, выдаваемое Департаментом дикой природы, рыболовства и парков.
Незадолго до этого представители Книги рекордов Гиннесса рассказали о судьбе гигантского крокодила по кличке Кассиус. Животное считается самым большим из ныне живущих в неволе крокодилов. Рекорд зафиксировали 1 января 2011 года. Тогда Кассиус был в длину 5,48 м — примерно столько же по высоте составляет лицо статуи Свободы в США.