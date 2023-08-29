11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 29 августа
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Медведев назвал приближением Апокалипсиса заявления Украины об ударах по Крыму
По словам Медведева, согласие Запада на удары по Крыму является «прямым юридически значимым доказательством соучастия Запада в войне против России на стороне гос-ва Степана Бандеры».
Встреча глав МИДов Ливии и Израиля привела к скандалу
Опубликованная израильским МИДом информация о секретных переговорах поставила под угрозу процесс нормализации отношений Израиля с арабскими странами.
Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет
В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе.
Глава СПЧ попросил МИД РФ защитить русскую пару, избитую в Бишкеке
По словам пострадавшей, милиция вместо того, чтобы задержать нападавших, уговаривала не писать заявление и в отделении отказывалась вызывать скорую помощь.
Задорнов назвал способы вернуть доллар к 85 ₽
Властям следует сократить бюджетное стимулирование экономики, обеспечить продажу валюты экспортерами и контролировать уход валюты бизнеса из страны.