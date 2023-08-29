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12:30 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на похоронах Пригожина

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин не планирует приезжать на похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Присутствие президента не предусматривается», — сказал он.

Песков также добавил, что в Кремле не располагают конкретной информацией о похоронах.

«Все-таки решение на этот счет принимают родные и близкие. Здесь мы не можем что-либо говорить без них», — пояснил представитель Кремля.

На прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, все погибли.

В воскресенье СК заявил, что их личности установили, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе, который сразу после авиакатастрофы огласила Росавиация. Среди пассажиров был основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

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