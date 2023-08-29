В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на похоронах Пригожина

«Присутствие президента не предусматривается», — сказал он.
Песков также добавил, что в Кремле не располагают конкретной информацией о похоронах.
«Все-таки решение на этот счет принимают родные и близкие. Здесь мы не можем что-либо говорить без них», — пояснил представитель Кремля.
На прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, все погибли.
В воскресенье СК заявил, что их личности установили, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе, который сразу после авиакатастрофы огласила Росавиация. Среди пассажиров был основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.