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12:51 (мск), источник: ТАСС

В Ватикане ответили на критику Украины в адрес Папы Римского

ВАТИКАН, 29 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время общения по видеосвязи с молодыми католиками России призывал молодежь «сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России». Об этом говорится в заявлении главы службы печати Святого престола Маттео Бруни, которое было распространено после критики Украины в адрес понтифика.

Источник: РИА "Новости"

«В своих приветственных словах, обращенных к некоторым молодым российским католикам в последние несколько дней, как ясно из контекста, в котором он их произнес, Папа хотел призвать молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России, и уж точно не восхвалять империалистические логики и государственных деятелей, приводимых для обозначения определенных исторических периодов», — сказал Бруни.

25 августа Франциск в режиме телемоста принял участие во встрече с молодыми российскими христианами, которая проходила в пятницу в базилике Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, и ответил на вопросы верующих из России. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской встречи католической молодежи, на которую приехали около 400 молодых людей со всей страны, и стало продолжением Всемирного дня католической молодежи, который прошел в начале августа в Лиссабоне.

«Не забывайте, что вы наследники великой матери-России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры. Вы наследники великой России, поэтому — спасибо вам, спасибо за то, как вы умеете быть русскими. Храните это наследие, берегите его, спасибо вам», — произнес понтифик.

На Украине в этих словах, распространенных на религиозных сайтах двумя днями позже выступления, усмотрели воспевание «российского империализма».

Критическую оценку высказали в грекокатолическрй церкви Украины, непосредственно подчиняющейся Папе Римскому (Ватикану).

Украинцы не в первый раз критикуют Папу Франциска по поводу его чаяний в отношении России. Ранее Киев отверг предложения Франциска по посредничеству для достижения мира на Украине.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков приветствовал слова Папы Франциска: «Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубока, имеет глубокие корни». «Это наследие [нужно] постоянно нести в нашу молодежь, напоминать им об этом», — добавил представитель Кремля.

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