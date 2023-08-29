14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Большинству европейских горнолыжных курортов грозит исчезновение
Ученые предлагают чаще использовать искусственный снег.
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Лыжные поездки в горы Европы вскоре могут уйти в прошлое из-за отсутствия снега, вызванного изменением климата, предупреждают французские и австрийские ученые в новом исследовании. Авторы работы, опубликованной в журнале Nature, обнаружили, что «высокому риску» исчезновения подвергается 91% европейских горнолыжных курортов.
Все дело в том, что выпадает слишком мало снега, и ожидаемое к концу столетия глобальное повышение температуры на 3 наверняка уничтожит курорты. Однако если повышение температуры будет ограничено 1,5°C, то в группе риска окажутся всего 32% из них.
Курортам, возможно, придется в значительной степени полагаться на машины для создания искусственного снега. Уже в этом году тревожные снимки показали, что из-за таяния льда остались обнаженными многие участки земли, что испортило отдыхающим лыжный сезон. «Лыжный туризм является важным компонентом экономики горных регионов Европы и очень уязвим к нехватке снега, которая увеличивается из-за изменения климата», — отметили авторы.
Чтобы оценить масштабы бедствия, ученые смоделировали снежный покров на основе климатических данных. В исследовании рассматривались 2234 горнолыжных курорта в 38 европейских странах, включая Швейцарию, Германию, Францию, Италию, Финляндию, Норвегию, Турцию, Исландию и Великобританию (в особенности — Шотландию).
Ученые анализировали только эту часть света, поскольку в Европе находится более 80% мировых горнолыжных курортов, которые посещают более миллиона лыжников в год. Исследователи изучили модели снежных условий — с искусственным оснежением и без него в прошлых и будущих климатических условиях — на открытых горнолыжных курортах.
Если посмотреть на отдельные регионы, то 100% курортов в немецких и итальянских Альпах, Апеннинах, Пиренейских горах, в Турции и на Британских островах столкнутся с высоким риском недостаточного снабжения снегом. Как и ожидалось, менее резкое повышение температуры значительно сократит процент курортов, находящихся под угрозой. Исследователи отмечают, что все эти цифры приведены без использования искусственного оснежения.
На горнолыжных курортах уже используются машины, создающие снег, чтобы продлить лыжный сезон, но авторы работы считают, что это должно стать более распространенным явлением. В целом команда ученых заявляет, что их результаты служат основой для проведения местных исследований воздействия изменения климата.
Недавно стало известно, что из-за таяния льда Антарктики пингвинам грозит исчезновение. Уже сейчас ученые отмечают негативные последствия климатических изменений.
Олеся Маевская