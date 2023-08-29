Чего нельзя делать на Черном море: какие неочевидные опасности подстерегают

Фотографироваться с незнакомцами
Будь то аниматор в костюме лошади, принца, ангела, или полуголый афроамериканец. Аниматоры и афроамериканцы могут внезапно обнять вас на улице и предложить сфотографироваться, как будто вы старые друзья. Некоторые умудряются томным голосом спрашивать о планах на вечер и узнавать, территориально откуда вы (чтобы понять, сколько у вас денег). Как только снимки будут сделаны с вас потребуют от 300 рублей до пяти тысяч (если скажете, что из Москвы). Туристка из столицы рассказала «ФедералПресс», как шла с мужем и детьми по набережной в 2022 году, когда ее подхватили афроамериканцы и начали носить на руках, фотографировать. Ей очень понравилось и было весело видеть лицо мужа, наблюдающим за всем этим, но через пять минут сказали, что это стоит 15 000 рублей. Уже смеялся муж. За это время туристка успела сфотографироваться на свой телефон и отказалась платить. На нее начали кричать и заставлять удалить снимок или купить за 15 тысяч. Русская женщина накинулась на иностранных работников с кулаками, но подоспевший муж помог избежать межнационального конфликта, с трудом смог ее утихомирить. Настроение у всей семьи было на несколько часов испорчено, потрачены немалые средства на то, чтобы снять стресс, снимок пришлось все-таки удалить.
Смешивать чачу с вином, покупать нелегальный алкоголь
Если вам меньше 18 лет или есть проблемы со здоровьем, может, вы беременная, то пить вам вообще не надо. Чача — крепкий алкогольный напиток. Ее очень часто продают в туристических местах Краснодарского края и Крыма. По словам очевидцев, опьянение наступает не сразу, поэтому люди теряют бдительность и пьют ее как чай, иногда смешивая с местным вином (оно тоже пьется легко, будто компот). Спустя полчаса-час непьющие туристы понимают, что неприлично пьяны. Эксперты не рекомендуют вообще покупать нелегальный алкоголь, известны случаи отравления или даже смерти.
Кататься на экстремальных аттракционах
В Краснодарском крае во время катания на банане умер турист летом 2023 года. Если в своем здоровье вы не уверены, у вас наблюдаются признаки скачков давления, то в жару лучше выбрать пассивный отдых. Медики запрещают такие развлечения в любом возрасте тем, у кого кардиостимулятор, эпилепсия, проблемы с опорно-двигательной системой и сердцем. Некоторые отдыхающие рассказали, что стало плохо в первые несколько секунд катания на экстрим- аттракционе, но уже никак физически нельзя было попросить остановить механизм, оставшиеся минуты были пыткой. Катание на экстремальных аттракционах — дополнительная нагрузка на организм в жару.
В 2023 году в мэрии Сочи сообщили, что пить пиво можно только в барах. Отдыхать на шезлонге с кружкой напитка — штраф. Самокаты также попадут под ограничения — на них нельзя ездить в границах курорта. Транспорт из проката автоматически будет блокироваться. Ходить в одном купальнике по курортному городу тоже скоро будет нельзя.
Схема довольно простая. Вам озвучивают цену, но не полностью. Например, говорят, что за плетение кос 100−150 рублей за штуку. Если нет опыта, то вас удивит конечная цифра — 9−10 тысяч рублей за прическу. Но это не самое неприятное. Хуже с тату хной на пляже — сначала вам нагло врут, что услуга стоит 500 рублей, потом мошенники говорят туристам, что потратили на них много материалов, и надо заплатить 13 тысяч. К тому же выясняется, что рисовали не хной, а красками непонятного происхождения. Можете смело вызывать полицию. Вероятно, сам бизнес нелегальный, налоги не платят, услуги предоставляют не в полном объеме (тату отличаются от картинки), возможно, используют некачественный материал и не имеют права оказывать такие услуги вообще, а подмена цен — это уже мошенничество.
Местные жители очень недовольны, когда в Сочи и Анапе туристки загорают топлес и занимаются сексом на пляже. В 2022—2023 году было несколько прецедентов, дошло до вызова полиции и компроментирующих видео в интернете, которые сняли праведные зеваки. Однако есть исключение, когда «нельзя» превращается в «можно» — если «Секс на пляже» — это коктейль, и вам есть 18 лет, то проблем не возникнет.
Чурчхела и рапаны с песочком
Непростительно приехать на Юг летом и не сходить на рынок, не купить там чурчхеллу, фруктов и рыбы. Но не пытайтесь все это увезти домой, вкус будет уже не тот — все это надо есть, образно говоря, «не отходя от кассы». Также обязательно попробуйте блюда кавказкой кухни, они на море лучше, чем где-либо — в топе хачины, плов, шашлык, и.т.д. Банально, но за европейской кухней и испанским вином надо ехать в Европу. Дегустируйте местное вино и местные блюда. Если не любите жирное и алкоголь, то обратите внимание на морепродукты и минералку из южных источников. Если окажетесь в Крыму, то купите рапанов и поешьте их на пляже.
Нельзя побывать в Краснодарском крае или Крыму и не сделать фото на закате, чтобы потом вернуться снова и нарушить половину «нельзя». Кстати, по словам очевидцев, особенно красивые закаты в Сочи, но кому-то нравятся в Геленджике или Анапе, Ялте, Евпатории, Судаке — можно начать коллекционировать, если пока нет хобби.
Во время загрузки произошла ошибка.