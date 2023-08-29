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14:38 (мск), источник: РБК Life

Ученые усомнились в гипотезе «мирной» смерти жителей Помпей

Они предположили, что часть погибли от удушья.

Источник: Alapont et al.

Междисциплинарная команда ученых, состоящая из археологов, химиков и экспертов по окружающей среде, изучила останки погибших в Помпеях при извержении вулкана Везувий в 79 году н. э. Специалисты применили рентгенофлуоресцентный анализ и установили возможную причину их смерти. Они предположили, что большинство, скорее всего, погибли от удушья. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Раскопки в Помпеях идут уже много лет, в ходе них были найдены многочисленные останки. Предполагалось, что многих из этих людей могли умереть «мирной» смертью, пишет Phys.org.

В 79 году н.э. жители Помпей были погребены под слоем вулканического пепла. Их тела истлели под ним, а в самом пепле образовались пустоты. С 1800-х годов такие пустоты заливают гипсом. Пепел счищают, когда штукатурка застывает. В итоге получаются гипсовые фигуры, напоминающие по форме тела умерших.

В таких слепках сохраняются кости погибших. В новом исследовании их смогли изучить при помощи переносных рентгенофлуоресцентных приборов. Полученные снимки сравнили с аналогичными изображениями костей других людей, чьи останки были обнаружены в разных частях Помпей. Эксперты пришли к выводу, что смерть некоторых людей, чьи останки исследовали, наступила в результате асфиксии, а не из-за травм от обломков или огня. Жители города могли задохнуться из-за вулканического газа и пепла.

Ранее сообщалось, что недалеко от Помпеев нашли спальню рабов. На небольшую комнату наткнулись в ходе раскопок на вилле Чивита Джулиана, которая находится в 600 метрах от стен разрушенного города.

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