15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученый целый год носил птичью маску, чтобы подружиться с птицами
Ему это так и не удалось.
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Неназванный японский орнитолог целый год носил на голове гигантскую птичью маску, чтобы обмануть больших синиц и позволить ему приблизиться к ним. Как сообщает OddityCentral, сотрудник Токийского университета изучал пернатое семейство в лесах префектуры Нагано.
В какой-то момент ему пришлось подойти к гнезду синиц и взвесить их птенцов, однако с тех пор птицы перешли от обычного щебетания к характерному «предупреждающему сигналу».
Ранее орнитологи заметили, что некоторые виды птиц способны запоминать человеческие лица и прекращают свое обычное щебетание, издавая особые крики всякий раз, когда видят приближение этих особей. Попав в «черный список» своих объектов изучения, японский ученый решил замаскироваться под их гигантского сородича.
Его коллега рассказал, что отчаянный исследователь носил маскировку целый год, но его эксперимент закончился неудачей. Всякий раз, когда большие синицы замечали его появление, они начинали издавать предупреждающие крики, вне зависимости от наличия или отсутствия на нем птичьей маски.
Недавно ученые сравнили эффективность маскировки у разных видов животных. Выяснилось, что лучше всего мимикрировать под несъедобные объекты.
Олеся Маевская