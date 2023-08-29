17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во Франции придумали необычный способ борьбы с лихачами
Переплетающиеся линии дорожной разметки заставляют водителей снижать скорость.
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Во многих странах за превышение скорости на дорогах выписывают штрафы или лишают водительских прав на срок от четырех месяцев до одного года. Однако такие меры действуют не на всех водителей: некоторые вновь нарушают установленные ограничения, когда куда-то торопятся или просто решают погонять по городу. Во Франции решили бороться с лихачами весьма необычным способом — с помощью очень кривой дорожной разметки.
В городе Бон на пересечении двух ведомственных дорог нанесли пересекающиеся белые линии. Как отмечают в мэрии, именно на этом дорожном участке автомобилисты проносятся на скорости в 100 километров в час при разрешенных 30 километрах в час. Чтобы справиться с проблемой, на дорогу нанесли запутанную разметку, и это сработало: водители стали сбрасывать скорость в попытках разобраться, куда им ехать.
Правда, такое решение властей сбивает некоторых жителей с толку и вызывает у них вопросы о времени решения проблемы. Один недоуменный пользователь Сети написал: «Учитывая разметку, можете ли вы объяснить мне правила приоритета?». «Это сработает в первую неделю, и все вернется к тому, что было», — отметил другой.
В свою очередь, должностные лица напоминают, что изменения в разметке законны. Они являются результатом переговоров между жителями и местной администрацией.
За превышение скорости могут наказывать не только автомобилистов. Так, за нарушение ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности планируют ввести новые штрафы.
Анна Морозова