07:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россияне рассказали, сколько тратят на подготовку к школе
У 73% родителей уходит на расходы более 10 тысяч рублей.
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В преддверии начала учебного года Дети Mail.ru и Новости Mail.ru провели совместное исследование среди пользователей, в котором узнали о подготовке детей к важному этапу в жизни — к школе.
Выяснилось, что большинство российских родителей готовилось к 1 сентября все лето. А два из трех респондентов отметили значительный рост расходов на сборы в школу. 73% российских родителей тратят на подготовку ребенка более 10 тысяч рублей, при этом почти половина (45%) респондентов хотела бы вернуть единую школьную форму.
Большинство родителей вынуждено сильно экономить, чтобы собрать ребенка в школу. 44% россиян признались, что они экономят семейный бюджет, еще 23% заранее откладывают деньги на эту статью расходов. Каждом четвертому ответившему хватает денег на подготовку. Однако 7% опрошенных приходится брать кредит, чтобы купить все необходимое.
Мнения о финансовой стороне вопроса разделились. На вопрос «Сколько денег нужно, чтобы собрать одного ребенка в школу?» 39% опрошенных родителей потратили от 10 до 20 тысяч рублей. 34% ответили, что тратят более 20 тысяч рублей, чтобы купить все необходимое. ⅕ часть респондентов уложилась в сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Менее 5 тысяч рублей потратили лишь 4%, еще 1% опрошенных и вовсе не делали никаких покупок к школе.
Две трети опрошенных призналась, что их предсентябрьские траты значительно увеличились за последние 1−2 года. Каждый пятый респондент отмечает незначительный рост расходов. У 9% опрошенных россиян дети до этого года не ходили в школу, поэтому им не с чем сравнивать траты. Только 5% опрошенных заявили, что их расходы не возросли, либо они этого не заметили.
Когда же родители ходят «по магазинам»?Почти половина родителей покупает товары для школы в течение всех летних каникул. Еще четверть респондентов приобретает необходимые принадлежности примерно за месяц-два до начала учебы, а каждый пятый — за неделю до 1 сентября. 5% делают покупки в последний момент или уже после начала учебного года. Атаковать магазины приходится не только из-за книг и канцтоваров, но и обязательной школьной формы или одежды, подходящей дресс-коду учебного заведения.
62% опрошенных сообщили, что в учебных заведениях их детей нет формы, но администрация просит одеваться в деловом стиле или в определенной цветовой гамме. Ребенок каждого третьего респондента учится в школе, где предполагается строгая форма. 6% россиян сообщают, что их дети надевают, что хотят (в разумных пределах). Только 1% родителей говорят о том, что в их школах полная свобода самовыражения.
45% респондентов хотели бы вернуть единую школьную форму, а 27% россиян, напротив, пугает такая перспектива. 24% родителей равнодушно к этому вопросу и считают, что это — не самый главный вопрос, который должен волновать юных школьников и их родителей.
Опрос проводился на сайтах Дети Mail.ru и Новости Mail.ru с 22 по 28 августа 2023 года. В нем приняли участие 5 000 респондентов — жителей РФ.