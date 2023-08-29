17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли связь между режимом сна и зарплатой
Исследование показало, что хронотип совы связан с низким заработком.
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Известно два основных хронотипа людей: «жаворонок» и «сова». Люди первого типа по своей природе ложатся спать поздно и встают не утром, а скорее уже днем. Жаворонки же засыпают рано и просыпаются чуть ли не с восходом солнца. Как оказалось, от режима сна зависит размер заработной платы. Это обнаружили ученые из Университета Аалто во Франции, результаты их исследования опубликованы в журнале Economics and Human Biology.
Исследователи использовали данные популярного когортного опроса, проведенного в 1996 году среди финнов. Авторам статьи было известно о хронотипах пяти тысяч респондентов, их привычках и размере зарплаты. Результаты показали, что «совы» более склонны к нездоровому поведению, такому как курение, употребление большего количества алкоголя и меньшая физическая активность по сравнению с «жаворонками».
Также люди, которые поздно ложатся спать, чаще страдают бессонницей, и все это сказывается на размере их заработной платы — у «сов» она чаще низкая. А вот «жаворонки» — их полная противоположность. В работе они более организованы и мотивированы, что положительно отражается на их зарплате.
Недавно сомнолог поделился секретами быстрого засыпания. Они помогут улучшить сон и снять беспокойство.
Анна Морозова