11:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сеченовском университете создали тест для оценки обоняния
Он поможет обеспечить более эффективное лечение пациентов.
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Группа ученых кафедры болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И. М. Сеченова разработала тест, который позволяет измерить уровень обоняния в баллах. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Тест включает 20 известных каждому россиянину запахов: кофе, апельсина, чеснока, мяты, мандарина, лука, клубники, лимона, яблока, спирта, рыбы, скошенной травы, шоколада, банана, розы, дыни, огурца, малины, ванили и арбуза. Разработчики подчеркнули, что основное преимущества этого тестирования заключается в его способности количественно оценить субъективные восприятия ароматов пациентами. Уровень обоняния измеряется по 45-бальной шкале.
Ученые говорят, что в мире существует два аналогичных теста, однако в нашей стране они не зарегистрированы. Тем более, они не подходят для россиян, поскольку далеко не каждому знакомы экзотические запахи аниса, лакрицы, сыра Чеддер или корицы. «Поэтому мы решили разрабатывать собственный тест. Это стало еще более актуальным после пандемии коронавируса, когда у многих пропадало обоняние», — рассказала врач-лор, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры болезней уха, горла и носа Первого МГМУ Лилия Селезнева.
По мнению создателей теста, он существенно облегчит врачам проведение диагностики и контроля за выздоровлением пациентов. Также новая разработка поможет в исследованиях, направленных на оценку изменения обоняния при приеме определенных препаратов.
Недавно ученые создали устройство, позволяющее чувствовать запах в виртуальности. Аромат выделяется через 1,44 секунды после начала использования.
Анна Морозова