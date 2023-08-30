10:22 (мск), источник: Известия
Главное — из искусств: что показывали и обсуждали на «Лендоке»
Первые призы фестиваля в Петербурге остались в России, но большинство отправилось в Среднюю Азию.
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Фильмы про домашнее насилие и исчезающий финно-угорский народ победили на IV Международном фестивале кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival. В Санкт-Петербурге на базе одной из ведущих отечественных киностудий прошел пятидневный форум, объединивший интернациональные кинопрограммы (документальную и игровую) и деловую секцию. «Известия» узнали, какие темы волнуют кинематографистов СНГ и с какими проблемами они сталкиваются.
Кинофестиваль «Лендок», основанный одноименной киностудией, существует с 2020 года. Но именно в 2023-м проект вышел на новый уровень, впервые объявив международный конкурс. «Самое время» — могли сказать скептики. Тем не менее в Петербург пришло свыше 200 заявок из 12 стран. В итоге к участию были приглашены 24 картины: 14 документальных и 10 игровых.
Некоторые из них уже были показаны в России, в том числе и картина, получившая в итоге главный приз: «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой. Например, ее видели и тоже отметили на недавнем «Зеркале». Вполне ожидаемо лента про домашнее насилие над девочкой-подростком оказалась фаворитом, и, как признался председатель жюри игрового конкурса Али Хамраев, жюри в данном случае голосовало единогласно. На церемонии закрытия классик узбекского кино произнес хвалебную оду отечественной картине и поставил имя Мещаниновой в один ряд с именами выдающихся советских женщин-режиссеров — Ларисы Шепитько и Киры Муратовой.
В свою очередь, победитель неигрового конкурса — «Vad’d’a. Мытарства» ученика Александра Сокурова, дебютанта Никиты Добрынина — был отнюдь не очевидным выбором. Картина про малочисленный финно-угорский народ водь, проживающий в Ленинградской области, балансирует между документацией исчезновения старинной деревни и поэтическим эссе о конфликте природы и цивилизации, но так и не приводит зрителя к какой-то свежей неочевидной мысли и не захватывает художественными образами.
«Говорят, что для появления фильма нужны какие-то причины. Не понимаю, почему такой причиной не может стать то, что я просто полюбил этих людей» — сказал режиссер перед показом. Видимо, члены жюри разделили действительно явно ощущаемую симпатию автора к своим персонажам, а также оценили остроту поднятой темы.
Несмотря на то, что главными победителями в обеих категориях стали именно российские проекты, присутствие зарубежных — прежде всего среднеазиатских — картин было очень весомым, и большинство призов отправилось как раз на юг: в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан…
Отдельно стоит отметить обладателя специального приза за лучшую копродукцию: лента «Холодный как мрамор» создана совместно Азербайджаном и Францией. Тем интереснее, что она доехала до нас вопреки сложившейся ситуации. К слову, и в актерском, и в сюжетном плане работа Асифа Рустамова, рассказывающая историю художника-неудачника, его отца, вернувшегося с зоны, и вероломной любовницы, оказалась одной из самых сильных на смотре.
Не менее интересной составляющей фестиваля была деловая программа. Так, в предпоследний день здесь прошло два питчинга — игровых и документальных проектов, а кроме того, круглый стол «Гранты, питчинги, конкурсы», на котором прозвучало несколько любопытных заявлений от представителей индустрии.
Для участников питчинги — возможность найти финансирование и недостающих специалистов на свои проекты. И поскольку в зале присутствовали менеджеры онлайн-платформ и известные продюсеры, эти шансы не иллюзорны. А зрителям интересно, над чем сейчас работают российские кинематографисты и какие ленты появятся через некоторое время.
Ответ на эти вопросы тоже можно искать на подобных мероприятиях. В данном случае, если говорить о документалках, хорошие перспективы у ретроколлажа «Пионеры дискотек» про первых советских диджеев и видовой истории про археологические раскопки российских ученых в пустыне «Подземная песня».
Делать прогнозы по игровым работам сложнее — всё-таки из представленных проектов почти все на ранней стадии, а довести дело до конца здесь куда сложнее. Но выделим один из первых (если он состоится) фильмов на осетинском языке — про юношу, мечтающего стать цирковым наездником. Члены жюри, впрочем, задали авторам логичные вопросы: сколько потенциальных посетителей кинотеатров в республике. И услышали, что, например, во Владикавказе только два зала, да и у них посещаемость не очень. Проблемы, как выясняется, вовсе не в отсутствии хороших идей и команд.
Впрочем, и по части творческих кадров есть куда стремиться. Главный дефицит, как можно было понять по репликам спикеров круглого стола, в продюсерах, которые способны хорошо «упаковать» проект, снабдить соответствующей документацией и правильным образом представить его сначала фондам (для получения финансирования), а затем платформам и прокатчикам (для выпуска в свет). Проще говоря, деньги в индустрии есть. Но чтобы их получить, нужно знать, как это сделать.
«Сейчас нужно постараться, чтобы денег не найти», — пошутил принявший участие в дискуссии Роман Карманов, гендиректор Президентского фонда культурных инициатив. Только возглавляемая им организация выделила порядка 400 млн руб. на документальное кино и 200 млн — на игровое. При этом менеджер не против софинансирования и подачи проектов «по частям» несколько раз (хотя, разумеется, при этом есть риск в какой-то момент не получить нужной суммы для продолжения работы). Он же сообщил, что по результатам недавней кинолаборатории и питчинга на «Таврида. АРТ» ряд фильмов про СВО «экспертам захотелось поддержать единогласно». В общем, можно ждать новых работ на тему актуальных событий.
Из других ярких высказываний представителей индустрии: фонд «Кинопрайм» (частный аналог «Фонда кино», один из крупнейших киноинвесторов) в скором времени, возможно, начнет поддерживать не только игровое, но и документальное кино, а онлайн-платформы хотят видеть в первую очередь доброе семейное кино и комедии.
С семейным репертуаром, как показал прошедший фестиваль, у нас действительно дефицит — по крайней мере, из всего игрового конкурса только один фильм имел рейтинг 12+, и тот — драма. Остальные — 16−18+. Но с другой стороны, фестивали традиционно ориентированы на проблемное авторское кино, и «Лендок» — не исключение. Что не мешает фильмам программы пользоваться немалым вниманием публики, хотя сезон отпусков еще не закончился.
Показы проходили сразу на нескольких петербургских площадках: самом Лендоке, Доме кино, «Авроре», «Родине» и — впервые — Ленфильме. И даже на повторных сеансах залы не пустовали. Вопрос в том, какова дальнейшая судьба показанных картин (не говоря уже о тех, что были представлены на питчингах и только создаются). Но хочется верить, что та дружба народов, которая была продемонстрирована во время смотра, продолжится и после него, и российские ленты увидят в странах СНГ, а зарубежные картины доберутся до российского проката и онлайн-платформ. Задел для этого создан.