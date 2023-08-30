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11:55 (мск), источник: РБК Life

Древний деревянный мост возрастом 2000 лет найден в Великобритании

Он был построен еще римлянами и имел важное значение.

Старинный деревянный мост, предположительно построенный около 2 тыс. лет назад, обнаружен археологами около британского города Чепстоу. Хорошо сохранившаяся древняя переправа некогда соединяла территории Англии и Уэльса. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты из Археологического общества Чепстоу (CAS) обнаружили древний артефакт во время отлива на реке Уай под толстым слоем грязи. У археологов было всего два часа, чтобы раскопать переправу, поэтому они обратились за помощью к представителям Ассоциации спасателей района Северн (SARA).

По данным исследователей, мост был построен римлянами и соединял территории Англии и Уэльса. Точный возраст моста пока не установлен, однако специалисты уже взяли образцы древесины для проведения радиоуглеродного датирования, которое поможет устранить неопределенность.

Мост был ранее обнаружен и частично раскопан в 1911 году доктором Орвиллом Оуэном. Примерно в то же время местонахождение переправы указали на одной из старинных карт, однако это не помогло восстановить мост — за долгие годы он полностью увяз в грязи.

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