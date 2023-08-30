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15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Канадские ученые связали сменную работу со снижением памяти

Привычная пятидневная неделя с восьмичасовым рабочем днем поможет сохранить мозг здоровым.

Источник: Freepik

Команда ученых из Йоркского университета Торонто провела исследование, чтобы выявить, как сменный график работы влияет на человеческую память. Оказалось, что у людей, работающих ночью, ухудшаются когнитивные функции мозга. Результаты опубликованы в журнале PLOS ONE.

В ходе исследования были проанализированы данные почти 50 тысяч человек в возрасте 45−85 лет. Их распределили на три группы: когда-либо работавшие посменно, имевшие сменный график на самой продолжительной работе и трудящиеся в таком режиме в настоящее время. Испытуемых также попросили пройти четыре теста на когнитивные навыки.

Ученые выявили, что люди, работающие ночью, имеют больше проблем с памятью по сравнению с теми, кто работает в дневное время. Это может быть связано с тем, что сменный график нарушает цикл сна и бодрствования, что, в свою очередь, влияет на функционирование мозга. Кроме того, у участников исследования, которые чередовали дневные и ночные смены, имелись нарушения исполнительной функции, включая проблемы с вниманием, концентрацией, планированием, самоконтролем и адаптацией.

Предполагается, что причина кроется в изменениях циркадного ритма организма, вызывающих нарушение выработки мелатонина, который выделяется шишковидной железой в темноте. Вместо этого гормона образовываются воспалительные белки, вызывающие нейротоксическое воздействие на клетки мозга, что и приводит к ухудшению когнитивных функций.

Недавно ученые нашли связь между сменной работой и депрессией. По мнению исследователей, сменный график работы должен считаться «профессиональным вредом».

Анна Морозова

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