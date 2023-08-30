15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пилот пролетел 9,5 тысяч километров, чтобы вернуть девочке куклу
Мужчина путешествовал вместе с находкой, делая фотографии.
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Каждому человеку под силу совершать добрые поступки и делать счастливее как себя, так и окружающих. Иногда достаточно просто быть внимательным к людям, делать их жизнь лучше хотя бы в мелочах. Так, пилот из Америки пролетел 9462 километра, чтобы вернуть 9-летней девочке дорогую ей куклу Беатрис.
Пропажу любимой игрушки Валентина заметила после семейной поездки. Родители девочки обыскали все чемоданы, но так и не смогли найти куклу. Тогда мама вспомнила, что последний раз видела ее в самолете во время пересадки в Токио (Япония).
Девочка была слишком расстроена, так как последние 4 года Беатрис стала частью семьи и жизни. Маме Валентины удалось узнать, что пропажа нашлась в аэропорту Токио, но по почте авиакомпания выслать игрушку не может. Родители начали переживать за дочку, поэтому решились выложить историю в Сеть, надеясь, что кто-то откликнется.
К счастью, запись попалась на глаза пилоту Джеймсу Данену, который часто летает в Японию. Он связался с бюро забытых вещей аэропорта Токио и забрал куклу себе. Только через 3 недели мужчина смог вернуть Беатрис Валентине, а также вручил ей японские угощения, карту, где отмечены все места, где побывала игрушка, и снимки, сделанные во время путешествия.
«Это моя природа. Мне нравится помогать людям… Я был очень рад, что смог сделать кому-то что-то хорошее», — сказал Джеймс Данен. А папа отметил, что слишком растрогался таким поступком пилота и добавил: «Я думаю, это еще один признак того, что в этом мире много доброты».
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Анна Морозова