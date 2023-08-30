16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
На дне Тихого океана нашли «шарики» внеземного происхождения
Сплав, из которого они созданы, не может существовать в пределах нашей Солнечной системы.
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В 2014 году возле Папуа-Новой Гвинеи упал метеор IM1 или CNEOS 08.01.2014. Уже тогда гарвардский астрофизик-теоретик Ави Лёб заинтересовался сферой и сказал, что она прилетела к нам из-за пределов Солнечной системы.
По его словам, из-за некоторых необычных характеристик и свойств материал IM1 мог иметь «внеземное технологическое происхождение». Как сообщает Independent, ученый утверждал, что астероид мог быть искусственным, например, деталью космического корабля.
Чтобы быть уверенным наверняка, Лёб организовал поиски инопланетного объекта и ему удалось собрать более 1,5 миллиона долларов (более 115 миллионов рублей) на будущую экспедицию. Выяснилось, что Ави изначально был прав о «родине» метеора.
С помощью магнитов его команда достала с океанического дна более 700 крошечных сфер размером меньше миллиметра. После внимательного изучения они выяснили, что найденное вещество состоит из смеси бериллия, лантана и урана. Такие сплавы не встречаются в известной человечеству природе. «Это историческое открытие, поскольку оно представляет собой первый случай, когда ученые анализируют материалы крупного объекта, прибывшего на Землю из-за пределов Солнечной системы», — сообщил профессор Лёб.
И хотя его регулярные и зачастую провокационные заявления вызывают критику со стороны коллег-ученых, это событие многих шокировало. По их словам, заявления астрофизика могут привлечь излишнее внимание и подорвать более важную научную работу.
Ранее астроном-любитель рассчитал вероятность инопланетного вторжения на Землю.
Олеся Маевская