В Московском зоопарке родился первый в России детеныш большой панды

«Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег», — говорится в публикации.
Он отметил, что панды — национальный символ и достояние Поднебесной. При усилиях китайского правительства и соответствующих партнёров в течение многих лет популяция больших панд достигла почти 2600 особей, из которых около 1900 живут в дикой природе.
«Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами. К их приезду активно готовились: вольерный комплекс на территории зоопарка полностью обновили, а сотрудники несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильному уходу и содержанию», — добавил Собянин.
Мэр отметил, что этой весной подросших панд познакомили друг с другом. Для контроля процесса приехал эксперт по размножению больших панд из Китая.