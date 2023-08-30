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17:10 (мск), источник: © РИА Новости

В Московском зоопарке родился первый в России детеныш большой панды

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег», — говорится в публикации.

Он отметил, что панды — национальный символ и достояние Поднебесной. При усилиях китайского правительства и соответствующих партнёров в течение многих лет популяция больших панд достигла почти 2600 особей, из которых около 1900 живут в дикой природе.

«Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами. К их приезду активно готовились: вольерный комплекс на территории зоопарка полностью обновили, а сотрудники несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильному уходу и содержанию», — добавил Собянин.

Мэр отметил, что этой весной подросших панд познакомили друг с другом. Для контроля процесса приехал эксперт по размножению больших панд из Китая.

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