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18:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда начинается бархатный сезон в 2023 году и куда лучше всего поехать?

Читайте в материале aif.ru о популярных маршрутах и ценах на проезд.

Источник: AP 2023

Самое курортное время — это так называемый бархатный сезон. В этом году, по словам синоптиков, он начался во второй половине августа и продлится до середины октября. Этот период считается самым благоприятным для отдыха. Погода хорошая, вода в море еще теплая, а на пляжах не так много народа, как в пик летних каникул.

Где лучше отдохнуть в бархатный сезон в 2023 году?

Черноморское побережье — одно из самых топовых мест отдыха осенью. Так, по информации туроператоров, многие отели и пансионаты Геленджика на сентябрь-октябрь уже полностью загружены. У россиян также востребованы в бархатный сезон курорты Крыма, Абхазии, Адлера, Анапы и Сочи.

Туристам Каспийского побережья доступны курорты Дагестана, Азербайджана и Казахстана. Правда купаться в Каспии, говорят эксперты, лучше до середины сентября, пока вода комфортной температуры.

По традиции купаться и загорать россияне любят в Турции, Египте, ОАЭ и Таиланде. В этих странах благоприятная погода даже зимой.

Какая погода и температура воды на популярных курортах в бархатный сезон?

На Черноморском побережье море хорошо прогреется и купальный сезон продлиться минимум до 10 октября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик отметил, что в среднем температура на черноморских курортах колеблется от +25 до 28 градусов, в зависимости от конкретного города.

На курортах Каспийского моря средняя температура воздуха в сентябре от +24 до +27 °C. Вода в море в этот период прогревается до + 21−23 °C.

Эгейское море в бархатный сезон будет примерно на 2−3 градуса холоднее Средиземного, да и погода там, как правило, менее жаркая, отмечают Средняя температура воздуха в Турции в сентябре составляет + 32 днем, а ночью +20 °C. В октябре немного прохладнее: до +27 °C днем, ночью около + 16.

В начале сентября в Египте днем может быть очень жарко, до +36 °С, в октябре до +30°С. Курорты страны омывают два моря — Средиземное и Красное. Температура воды в них в период бархатного сезона может достигать в среднем от +25 до +28°C.

Осенью в Таиланде жара спадает, но начинается сезон дождей. В ОАЭ в октябре воздух прогревается до +30 °C, а вода до + 27.

Сколько стоит отдохнуть на популярных курортах в бархатный сезон?

В бархатный сезон, как правило, происходит снижение цен на размещение. По данным туроператоров, скидка в сравнении с летними тарифами, может составить от 5 до 50%, в зависимости от загрузки отеля. Однако бронировать места лучше заранее.

Цены на отдых в бархатный сезон по данным сайтов atorus.ru и ria.ru:

  • В Сочи и Анапе — в сентября номер с трехразовым питанием стоит в среднем 12 240 рублей, за неделю отдыха в люксовом отеле Сочи придется отдать не менее 393 000 рублей за на двоих, в Анапе— от 252 000 рублей за номер без учета авиаперелета.
  • В Геленджике — номер с трехразовым питание нп сентябрь обойдется в среднем в 10 200 рублей, самое дорогое размещение на семь ночей — от 196 000 рублей на двоих.
  • В Крыму — недельный отдых у побережья полуострова обойдется на двоих примерно за 20 800 рублей без учета билетов на дорогу.
  • В Дагестане — недельный тур с проживанием в отеле «три звезды» в сентябре обойдется от 33 444 рублей на двоих без перелета, а с проживанием в отеле «четыре звезды» — от 39 375 рублей на двоих без перелета.
  • В Азербайджане — номер в отеле «четыре звезды» на двоих без перелета стоит от 49 844 рублей. За неделю отдыха в отеле «пять звезд» придется отдать за двоих больше 90 тыс. рублей.
  • В Казахстане — тур на неделю в отеле «четыре звезды» можно забронировать от 67 124 рублей на двоих без перелета. В отеле «пять звезд» — от 276 303 рублей на двоих без перелета.
  • В Абхазии — недельный тур в сентября в отеле «три звезды» на двоих — 35−40 тыс. рублей. В частом секторе — 3500 рублей и меньше суточная оплата комнаты.
  • В Турции — недельный тур на двоих в «пять звезд» по системе «все включено» — от 100 000 рублей.
  • В Египте — недельный тур на двоих в «пять звезд» по системе «все включено» — от 120 000 рублей.
  • В ОАЭ — пакетный тур на семь ночей в отеле «четыре звезды» — от 86,5 тыс. рублей с человека, включая перелет.

Что взять с собой в поездку на бархатный сезон?

Туроператоры советуют тщательно подобрать морской гардероб, ведь вам придется много времени проводить на пляже или у бассейна. Возьмите с собой в дорогу:

  • купальник, пляжные плавки;
  • средство защиты от солнца;
  • на голову платок, шляпу или кепку;
  • очки от солнца;
  • шлепки и другую удобную обувь.
  • пляжную сумку;
  • шорты, парео для пляжа;
  • легкую одежду для повседневных прогулок и спортивный костюм для прохладных вечеров;
  • одежду на выход.

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