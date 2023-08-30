18:51 (мск), источник: Аргументы и факты
Когда начинается бархатный сезон в 2023 году и куда лучше всего поехать?
Читайте в материале aif.ru о популярных маршрутах и ценах на проезд.
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Самое курортное время — это так называемый бархатный сезон. В этом году, по словам синоптиков, он начался во второй половине августа и продлится до середины октября. Этот период считается самым благоприятным для отдыха. Погода хорошая, вода в море еще теплая, а на пляжах не так много народа, как в пик летних каникул.
Черноморское побережье — одно из самых топовых мест отдыха осенью. Так, по информации туроператоров, многие отели и пансионаты Геленджика на сентябрь-октябрь уже полностью загружены. У россиян также востребованы в бархатный сезон курорты Крыма, Абхазии, Адлера, Анапы и Сочи.
Туристам Каспийского побережья доступны курорты Дагестана, Азербайджана и Казахстана. Правда купаться в Каспии, говорят эксперты, лучше до середины сентября, пока вода комфортной температуры.
По традиции купаться и загорать россияне любят в Турции, Египте, ОАЭ и Таиланде. В этих странах благоприятная погода даже зимой.
На Черноморском побережье море хорошо прогреется и купальный сезон продлиться минимум до 10 октября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик отметил, что в среднем температура на черноморских курортах колеблется от +25 до 28 градусов, в зависимости от конкретного города.
На курортах Каспийского моря средняя температура воздуха в сентябре от +24 до +27 °C. Вода в море в этот период прогревается до + 21−23 °C.
Эгейское море в бархатный сезон будет примерно на 2−3 градуса холоднее Средиземного, да и погода там, как правило, менее жаркая, отмечают Средняя температура воздуха в Турции в сентябре составляет + 32 днем, а ночью +20 °C. В октябре немного прохладнее: до +27 °C днем, ночью около + 16.
В начале сентября в Египте днем может быть очень жарко, до +36 °С, в октябре до +30°С. Курорты страны омывают два моря — Средиземное и Красное. Температура воды в них в период бархатного сезона может достигать в среднем от +25 до +28°C.
Осенью в Таиланде жара спадает, но начинается сезон дождей. В ОАЭ в октябре воздух прогревается до +30 °C, а вода до + 27.
В бархатный сезон, как правило, происходит снижение цен на размещение. По данным туроператоров, скидка в сравнении с летними тарифами, может составить от 5 до 50%, в зависимости от загрузки отеля. Однако бронировать места лучше заранее.
Цены на отдых в бархатный сезон по данным сайтов atorus.ru и ria.ru:
Туроператоры советуют тщательно подобрать морской гардероб, ведь вам придется много времени проводить на пляже или у бассейна. Возьмите с собой в дорогу: