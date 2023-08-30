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18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

VK запускает шоу со звездами, решающими школьные задачи

Ида Галич, Алла Михеева и Владимир Маркони соберутся в одном месте, чтобы проверить, чьи знания лучше.

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В преддверии Дня знаний гости шоу «1−11» с Идой Галич — Алла Михеева и Владимир Маркони выполнят интересные задания по предметам школьной программы. Кто же выиграет, станет известно во время прямой трансляции в сообществе VK Праздники.

Спецвыпуск шоу начнется 31 августа в 12:00 по московскому времени.

Зрители тоже смогут проявить свои таланты. Отвечая на специальные вопросы в чате трансляции, они получают шанс выиграть разнообразные призы от VK: умные колонки, курсы от онлайн-школы, стильный мерч и многое другое.

Пока звезды соревнуются, попробуйте пройти нашу короткую викторину и проверить, насколько хорошо вы усвоили предметы.

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