18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
В «Шреке» нашли шутку, которая «ломает детство»
Один кадр из мультика показался пользователям соцсетей немного грубым.
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У фильмов и мультиков для детей есть одна особенность — там могут встретиться дерзкие шутки, которые создатели добавляют для взрослых. Иногда фразы персонажей достаточно безобидны и над нами можно посмеяться всей семьей, а порой они вовсе проходят мимо ушей малышей в силу их возраста. Бывает и так, что только становясь старше мы начинаем замечать детали, которых раньше не видели.
Во всеми любимом мультфильме «Шрек Третий» пользователи соцсетей заметили кадр, который, по их мнению, не совсем детский, — в сцене, где Шрек лежит со своей женой, а Ослик приходит к нему, чтобы разбудить. В последней отчаянной попытке вытащить главного героя из постели Ослик срывает одеяло и получает шок. Все, что видит зритель, это выпуклый живот великана и две огромные ноги, намекающие на то, что на нем нет никакой одежды. Также на это намекают выражение чистого ужаса на морде Ослика и его фраза: «Прикупил бы ты себе пижамку!».
Судя по комментариям в социальных сетях, этот момент действительно прошел мимо глаз многих людей. Так, один из пользователей негодует: «Как я мог не заметить этого?». В то время как другой утверждает, что «понял это в пять лет».
Недавно в Сети появился мультик в стиле Хаяо Миядзаки про советское детство. В ролике Юбаба живет на заросшей травой даче в домике c резными окнами.
Анна Морозова