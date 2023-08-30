Древний мост возрастом 2 тысячи лет найден в Великобритании Он был построен еще римлянами и имел важное значение
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19:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 30 августа

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Украинские дроны ночью атаковали 7 российских регионов

Что известно о крупнейшей атаке беспилотников на российские регионы.

Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась

В Геленджике тушат лесной пожар, который с 29 августа разошелся на 118 гектаров.

Россия не будет расследовать крушение самолета Пригожина по правилам ИКАО

Кремль будет руководствоваться выводами Следственного комитета России.

Мятежники в Нигере аннулировали соглашения с Францией по безопасности

Военный совет Нигера приостановил действие договора о военном присутствии французских войск на территории страны.

Премьер Японии съел выловленные у АЭС «Фукусима» морепродукты

24 августа Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1».

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