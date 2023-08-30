19:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 30 августа
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Что известно о крупнейшей атаке беспилотников на российские регионы.
В Геленджике тушат лесной пожар, который с 29 августа разошелся на 118 гектаров.
Кремль будет руководствоваться выводами Следственного комитета России.
Военный совет Нигера приостановил действие договора о военном присутствии французских войск на территории страны.
24 августа Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1».