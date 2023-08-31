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11:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 31 августа

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку
Должность главы оборонного ведомства он занимал на протяжении четырех лет.

В Брянской области разгромили группу украинских диверсантов
Двух боевиков ликвидировали, пятерых — задержали, из них трое получили ранения.

Футбольные клубы установили новый мировой рекорд по трансферам
Летом 2023 года на покупку 1617 игроков уже потрачено € 7,63 млрд.

Мошенники придумали легенду с просроченными SIM-картами
Злоумышленники, похищающие средства со счетов граждан, придумали новую легенду, которая позволяет получить доступ в личные кабинеты абонентов мобильных операторов.

Спрос на черную икру в Москве вырос вопреки снижению ее продаж по России
Деликатес пользуется спросом к Новому году, и производители смещают сезон выпуска ближе к праздникам.

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