07:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
День бороды: история неотъемлемой части мужской моды и стиля
За прикосновение к бороде могли вызвать на дуэль.
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Всемирный день бороды появился в 2010 году и ежегодно отмечается в первую субботу сентября. Главной целью необычного праздника является объединение мужчин с бородой и усами, а также подчеркивание значимости таких элементов мужского образа.
В честь праздника рассказываем историю бороды и интересные факты.
Эти воины прославляли растительность на лице еще в IX веке, а носить ее разрешали только юношам, которые участвовали в сражениях или в боевых походах. Определенного дня празднования не было, поэтому оно могло проходить много раз в год. Викинги устраивали соревнования, в которых показывали свою мужскую силу, мерялись бородами и отмечали это пышными торжествами.
В связи с какими событиями и кому в голову пришло отмечать этот праздник — непонятно. Однако дату выбрали не случайно. Именно 5 сентября — эта дата выпала на первую субботу месяца — 1698 года Петр I установил налог на ношение бороды. Тогда за растительность на лице купцы и посадские люди платили 60 рублей в год, а ямщики — 30 рублей. При этом для крестьян этот элемент мужского образа оставался бесплатным, но только в деревнях. А вот при въезде в город или выезде из него они были обязаны отдать 1 копейку. Считается, что из солидарности к бородачам XVII века современные молодые люди решили справлять это событие.
Тотальный запрет на бороду ушел только в конце XVIII века. Екатерина II 6 апреля 1772 года отменила петровский указ. Однако она отметила, что военные, придворные и госслужащие были обязаны брить лицо. В XIX веке дворянству, чиновникам и студентам по-прежнему надлежало оставлять подбородок без растительности. Лишь офицерам некоторых родов войск разрешалось отпускать усы.
Вряд ли мужчинам и юношам в наше время понравится, если кто-то решит потрогать его бороду. Скорее всего, такое действие со стороны малознакомых, друзей и близких вызовет негативные эмоции. А во времена средневековья прикосновение к растительности на лице считалось тяжким оскорблением и могло послужить поводом не только для разногласий, но и для дуэли.
После XIX века борода в России стала своеобразной демонстрацией политических взглядов и общественного статуса. Так, славянофилы предпочитали окладистую, «лопатой». Императора Александра III даже прозвали «дворником» за такой фасон. Также и у философов Древней Греции принадлежность к какой-либо философской школы можно было определить по форме растительности на лице.
Самую длинную — 5,3 метра — мужскую бороду зарегистрировали в 1927 году. Однако в Книгу рекордов попал индиец Бхаи Сарван Сингх с таким элементом мужского образа в 2,5 метра. Однако есть чемпионы и среди женщин. Так, из-за генетического заболевания Вивиан Вилер смогла отпустить растительность на лице до 30 сантиметров. Женщина тогда прославилась на весь мир.
В России с 2013 года проходит чемпионат бород и усов. Награждения проходят в различных номинациях, а участвовать могут и женщины, и дети. Так состязание становится более интересным, а сам праздник — масштабным и популярным. В США каждый год обладатели растительности на лице собираются, чтобы установить какой-нибудь рекорд. Например, в 2015 году они построили пятиуровневую человеческую пирамиду из 29 человек. А в Австралии в день празднования устраиваются соревнования в метании топоров на дальность.
Борода — это не только мода, стиль и брутальность. Это еще и защита от ультрафиолетовых лучей. Также густая растительность на лице защищает от холодов, согревая обладателя. Однако нужно помнить, что за этим элементом образа обязательно нужно регулярно ухаживать. К счастью, в наше время это не так уж и сложно: почти в каждом населенном пункте есть специалисты, а необходимые средства можно приобрести в магазинах.
Анна Морозова