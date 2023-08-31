13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: в Азии спят меньше и хуже, чем в Европе и Америке
Самый выраженный социальный джетлаг выявили у жителей скандинавских стран и Северной Европы.
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В журнале Sleep Medicine появился препринт совместной работы ученых из Национального университета Сингапура и разработчиков устройства из финской компании Oura Health Oy. Специалисты изучили анонимизированные данные о 50 миллионах ночей сна, полученные от 220 тысяч пользователей Oura Ring в 35 странах.
В представленной в научной выборке — показатели активности, сна и здоровья работающих взрослых от 35 до 55 лет. Ученые рассмотрели сведения за несколько ночей, собранные в разные периоды года. В среднем от каждого пользователя поступила информация о 242 ночах сна, включая и будни, и выходные — для определения степени влияния рабочей недели.
Выяснилось, что мужчины спят меньше женщин примерно на 25 минут. Средняя продолжительность сна у первых составила 425 минут, а у вторых — 399,5 минуты. Также наблюдения показали, что по сравнению с буднями в выходные люди засыпают на 15−35 минут позже, спят на 5−25 минут дольше и просыпаются на 30−60 минут позднее.
Полученные от владельцев Oura Ring данные говорят о том, что при меньшей продолжительности сна у жителей Азии более низким было и его качество по сравнению с пользователями из Европы, Океании и Северной Америки. Даже по выходным, когда люди зачастую спят дольше, чтобы компенсировать недосып за рабочую неделю, живущие в Азии остались в проигрыше.
Статистически сон в субботу и воскресенье у них оказался самым коротким, хотя исследователи отметили тенденцию к увеличению времени сна по сравнению с буднями. Интересно, в выходные чаще всего отсыпаются жители Северной и Западной Европы, а меньше всего — жители таких стран, как Таиланд, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.
Самый выраженный социальный джетлаг (несоответствие режима сна в будни и выходные) наблюдался у жителей скандинавских стран и Северной Европы, а наименьший — в Азии. Выявленные различия ученые связывают с разным менталитетом, социально-культурными факторами и отношением к работе у людей в Азии в сравнении с европейцами и американцами.
Недавно ученые нашли связь между режимом сна и зарплатой. Исследование показало, что хронотип совы связан с низким заработком.
Олеся Маевская