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15:23 (мск), источник: m24.ru

В Москве разработали дизайн будущего поезда метро

Специалисты разработали дизайн новых поездов «Москва-2020», которые пустят в метро уже в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Разработка дизайна поездов была выполнена по просьбе Сергея Собянина. Как рассказал Ликсутов, составы будут еще современнее и технологичнее.

«Для поезда разработали новый дизайн маски и салона, а цветовую схему интерьера выбирают сами москвичи в рамках Московского урбанистического форума. Кроме того, новый состав будет обладать улучшенными техническими характеристиками — поездки станут еще комфортнее», — заявил он, передает портал мэра и правительства Москвы.

Также в каждом вагоне собираются сделать новые зарядные устройства, улучшить пульт машиниста, а головные вагоны сделать удобными для входа и выхода маломобильных граждан.

Кроме того, в дизайне поездов оставили силуэтную арку, которая перешла из оформления электропоезда «Иволга». Однако новым дизайнерским решением стало объединение линий с маршрутным экраном — отсылка к современной графической концепции метро: линия рассекается названием станции.

Создатели нового дизайна также использовали современные приемы, которые перешли в городской транспорт из автомобильного. Благодаря этому удалось сделать более четкий графический образ за счет отражений света и перепадов формы.

Дизайн разработало АО «Трансмашхолдинг» при помощи департамента транспорта Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что благоустройство вокруг строящихся станций «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии и «Пыхтино» Солнцевской линии началось в Москве. По словам мэра, также специалисты занимаются улучшением пешеходной и транспортной доступности в радиусе более 2 километров вокруг станций.

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