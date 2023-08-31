17:44 (мск), источник: РБК Life
Самые известные в мире капсулы времени: что в них скрыли и когда откроют
От тайны древней статуи Христа до космических посланий в будущее.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Во всем мире регулярно находят так называемые капсулы времени — законсервированные послания, предназначенные для следующих поколений. РБК Life решил рассказать историю самых необычных «писем»: от старинных артефактов, обнаруженных в самых невероятных местах, до космических посланий будущего для внеземных цивилизаций.
Некоторые тайники, содержащие в себе послания потомкам, насчитывают не одну сотню лет. Одна из таких капсул была оборудована в Фанейл-холле — старинном здании в центре американского Бостона, которое с 1742 года служит в качестве рынка и конференц-зала. В 1761 году в полую часть флюгера, выполненную в виде кузнечика, вложили посылку в будущее, в которой содержатся старинные монеты, вырезки из газет того времени, а также записки от нескольких мэров города.
Еще одно послание из XVIII века было обнаружено в Испании в 2017 году. Команда профессиональных реставраторов из Мадрида занималась восстановлением деревянной статуи Иисуса Христа, в районе бедер которой нашли рукописный документ, датированный 1777 годом. Записку оставил католический священник по имени Хоакин Мингес, который, по мнению историков, намеренно спрятал послание таким образом, чтобы его обнаружили как можно позже.
Документ восхваляет мастерство скульптора Мануэля Бала, который вырезал из дерева еще несколько статуй святых. Кроме того, в послании содержатся различные подробности о том времени, в том числе о сподвижниках испанского короля Карла III, а также о выращиваемых культурах: пшенице, ржи, ячмене и овсе. Плюс ко всему автор упоминает богатый урожай вина в области Аранда, которого на протяжении нескольких лет было так много, что его «даже не хранили в подвалах, и оно лилось рекой». В записке также содержались сведения о распространенных болезнях того времени, в том числе о брюшном тифе и малярии. Наконец, священник описывал различные формы досуга и развлечений тогдашних испанцев, в том числе карты и игры с мячом.
В новой истории о масштабных посланиях в будущее начали задумываться в начале XX века. Так, американский ученый Торнуэлл Джейкобс пришел к выводу, что практически все знания о Древнем Египте были получены лишь после изучения пирамид в 1920-х годах. Тогда профессору пришла мысль о том, что современному человеку было бы неплохо оставить после себя послания для людей из далекого будущего. В 1936 году Джейкобс приступил к созданию «Крипты цивилизации» — специального хранилища в стиле гробниц фараонов, которое оборудовали в недействующем бассейне Оглторпского университета в Джорджии.
В капсулу времени поместили все основные знания, накопленные человечеством за последние 6 тыс. лет. В емкостях из нержавеющей стали, наполненных инертным газом, находятся основные исторические труды, выдающиеся литературные произведения, религиозные книги, записи выступлений основных политических деятелей того времени, а также аудиозаписи композиций известных музыкантов. Кроме того, в «Крипту» поместили ряд необычных артефактов, которые тем не менее дают представление о быте и культуре середины XX века. В их числе, например, тостер, стандартное содержимое дамской сумочки, детская соска, зубная нить и даже фигурка Дональда Дака.
Дата открытия капсулы была установлена 8113 годом нашей эры. Эту дату Джейкобс объяснил тем, что когда в 1936 году ему пришла идея создания «Крипты», с момента начала исчисления древнеегипетского календаря прошло 6177 лет. Таким образом, он добавил такой же срок к тогдашней дате, чтобы адресаты послания узнали о промежуточной эпохе между Древним Египтом и их временем.
Крипту цивилизации называют первой в мире полноценной «капсулой времени», однако сам термин, получивший ныне широкое распространение, появился при иных обстоятельствах. Благодаря инициативе Джейкобса многие другие энтузиасты решили создать собственные послания, предназначенные далеким потомкам. Среди них была американская компания Westinghouse, которая к Нью-Йоркской международной выставке 1939 года изготовила специальный футляр из сверхпрочного металлического сплава, куда поместили наиболее характерные предметы тех времен. В длинную узкую капсулу, внешне напоминающую артиллерийский снаряд или торпеду, положили долларовую монету, детскую куклу, перьевую ручку, пачку сигарет Camel, номер журнала Life, образцы тканей, металлов и пластмасс, кинохронику французской студии Pathe, а также множество микрофильмов с различными словарями и текстами, для прочтения которых прилагается микроскоп.
Из-за своей характерной формы изобретение получило название Time bomb, что можно перевести как «бомба замедленного действия». Однако высшее руководство Westinghouse посчитало такой термин некорректным в условиях назревавшего тогда глобального военного конфликта. Поэтому было принято решение переименовать «бомбу» в «капсулу». Так появилось определение Time capsule («капсула времени»), которое используется для подобных посланий по сей день.
Капсулу спрятали на большой глубине в парке Флашинг-Медоус, только что открытом в районе Куинс. При этом спустя четверть века, в 1965 году, в Westinghouse решили, что сведений о современном человечестве для будущих потомков недостаточно. Поэтому они закопали в парке еще одну такую капсулу, где в том числе содержатся сведения о ядерной энергетике, космических исследованиях и современных научных достижениях.
«Письма будущего» отправляли и в Советском Союзе. Большинство подобных посланий содержат рассказы о непростых временах, которые застали адресанты. Это могут быть воспоминания о Великой Отечественной войне с призывами не забывать о подвиге предков, а также истории о нелегких трудовых буднях, полные стремления сделать мир «красивее, богаче и счастливее». Впрочем, в некоторых капсулах содержатся смелые предположения о невероятном техническом прогрессе и процветании, который, по мнению отправителей, должен был наступить уже в наше время.
Дело в том, что поствоенный СССР в середине XX века запомнился в том числе настоящем бумом футурологии, называемой «научной прогностикой». Смелые утопические гипотезы о том, что ждет советского гражданина в XXI веке, строили ученые, писатели-фантасты и, конечно же, советские дети.
Так, в 2000 году на торжественной линейке в лагере «Артек» была вскрыта «капсула времени», законсервированная отдыхающими пионерами в 1960 году. Они признавались, что «немного завидуют» потомкам, которые уже через 40 лет «живут при коммунизме» и «ежедневно летают на Луну», в том числе и из самого «Артека», где «есть свой космодром».
Регулярных рейсов на другие планеты пока нет, однако с развитием космонавтики ученые стали задумываться о письмах в далекое будущее. Так, в 2003 году стартовал проект KEO, идея которого заключается в отправке сообщений от нынешнего населения Земли людям, которые будут населять планету через 50 тыс. лет. Организаторы планируют запустить небольшой спутник, который выйдет на орбиту и упадет обратно на нашу планету только через 500 веков. При входе в атмосферу летательный аппарат при помощи специального термального слоя создаст мощное свечение, что даст сигнал потомкам о своем возвращении.
Любой пользователь интернета мог оставить на специальном сайте свое сообщение. Причем авторы KEO призывали писать всех: детей и стариков, бедных и богатых, ученых и неграмотных, чтобы собрать наиболее точные сведения о нынешней эпохе, которые должны быть записаны на стойкие к космической радиации DVD-диски. Спутник должны были запустить еще в 2006 году, однако старт по разным причинам несколько раз откладывали. По состоянию на 2023 год проект так и не реализован.
«Капсулами времени» также можно считать и позолоченные видеодиски, запущенные в 1977 году на американских космических аппаратах серии «Вояджер». На пластинках, помещенных в алюминиевые коробки, содержатся слайды с данными о Земле и ее обитателях, сведения о Солнечной системе и ее расположении в галактике Млечный Путь, записи человеческой речи на разных языках, а также другая всевозможная информация. Эти данные предназначены в первую очередь для внеземных цивилизаций, однако не исключено, что «Вояджеры» когда-нибудь будут перехвачены далекими потомками нынешних землян при колонизации космоса.