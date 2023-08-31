15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США создадут мешки для космического мусора
На это NASA потратит 850 тысяч долларов.
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Американский стартап TransAstra получил контракт с NASA, по условиям которого компания должна будет построить прототип «мешков» для сбора космического мусора и испытать его на Земле. Сумма сделки составила 850 тысяч долларов. Об этом пишет Space News,
Идея собирать мусор при помощи надувных конструкций возникла в Лаборатории реактивного движения NASA во время работы над проектом по защите от астероидов. Планировалось захватывать потенциально опасные для нашей планеты объекты и перенаправлять их на лунную орбиту.
«Мешки» смогут ловить отработанные корпуса ракет, геостационарные спутники связи и астероиды массой до 50 тысяч тонн. Новое устройство имеет преимущества перед другими методами очистки от орбитального мусора. Например, оно не нуждается в стыковке, что является очень сложным и точным маневром. Также вместо одного объекта TransAstra предлагает захватывать сразу несколько, что позволит уменьшить расход топлива на 82%.
В будущем TransAstra предлагает транспортировать собранный мусор на орбитальный перерабатывающий завод ThinkPlatform другого космического стартапа ThinkOrbital. По данным компании, такой подход повторного использования космических отбросов поможет сэкономить 40% времени при расчистке околоземного пространства. Однако в компаниях пока не называют даже примерных сроков создания подобной инфраструктуры.
Ранее российский грузовик «Прогресс МС-22» снова увел МКС от столкновения с космическим мусором.
Анна Морозова