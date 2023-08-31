16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые раскрыли причину радиоактивности кабанов в Германии
Дело не только в чернобыльской катастрофе.
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Дикие кабаны, обитающие на юго-востоке Германии, радиоактивны. Многие связывают это с чернобыльской катастрофой 1986 года, однако новое исследование ученых из Университета Лейбница в Ганновере (Германия) показало, что у этого явления, известного как «парадокс кабана», есть еще одна причина.
Спустя время после взрыва на Чернобыльской АЭС уровень радиоактивности у других животных снизился, однако кабанов это не коснулось. Ученые предполагают, что это связано с рационом питания этих парнокопытных. Дело в том, что они употребляют подземные трюфели, которые впитали в себя радиацию из окружающей среды. Чтобы проверить эту теорию, исследователи использовали 48 образцов мяса дикой свиньи, собранных охотниками 11 регионов Баварии, и проанализировали их на содержание цезия.
С помощью детектора гамма-излучения высокой чистоты и высокотехнологичной масс-спектрометрии было выявлено, что уровень радиоактивного цезия в 88% образцов превышает безопасный предел, установленный законодательством Германии. Кроме того, ученым удалось определить, что испытания ядерного оружия в середине XX века отвечают за 12−68% загрязнения.
То есть помимо чернобыльской катастрофы на уровень содержания цезия в мясе кабанов влияют радиоактивные остатки после ядерных испытаний. Ученые призывают к дальнейшим экспериментам и мерам снижения опасных веществ в экосистеме, так как радиоактивные животные не только представляют опасность для здоровья человека, но и способствуют проблемам перенаселения в регионе — из-за сокращения охоты на животных ради мяса.
Ранее радиоактивный цезий обнаружили в Северном Ледовитом океане. Уровень концентрации небольшой, но теперь ученым предстоит изучить пути распространения вещества.
Анна Морозова