18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые рассказали, чем вредны народные мудрости
И попросили внимательнее относиться к полезным советам из интернета.
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Когда в XVII веке люди столкнулись с бубонной чумой, многие отчаянно искали способ защитить себя и своих близких от болезни. Один из самых широко распространенных средств тогда были два растолченных в свежем молоке зубчика чеснока. Люди верили, что употребление этого «коктейля» утром натощак может предотвратить страшную болезнь.
С тех пор многие были убеждены, что чеснок сам по себе — отличное средство от многих напастей, включая пандемию. Во время самоизоляции это утверждение так активно распространялось в соцсетях, что представителям Всемирной организации здравоохранения пришлось опубликовать предостерегающее сообщение о том, что лечиться нужно другими способами.
К сожалению, несмотря на то, что лабораторные исследования показали, что чеснок действительно содержит соединения с антимикробными свойствами, идея употребления его в пищу для предотвращения заражения какими-либо бактериями или вирусами в основном является фольклором. Народные средства кажутся безобидными, но в реальности они могут навредить людям. К примеру, 72-летняя женщина получила химический ожог языка из-за ежедневного употребления сырого чеснока в попытке улучшить свое здоровье.
Народная мудрость часто имеет определенный уровень интуитивности и обычно берет свое начало из культурных верований, а также давних традиций. Она часто передается из поколения в поколение и может быть одной из причин, по которой мифы о методах лечения болезней сохраняются, несмотря на прогресс медицинской науки.
Например, непоколебимое убеждение многих людей в том, что есть перед плаванием опасно, не имеет научного обоснования. Катрин К. Донуа, кандидат психологических наук Университета Англии Раскина, и Хасан Валли, доцент кафедры эпидемиологии Университета Дикина, в интервью для The Conversation рассказывают, что народная мудрость при всей своей распространенности зачастую сильно вредит.
Они отмечают, что старые убеждения сложны, поскольку, с одной стороны, в целом подпадают под категорию дезинформации, а с другой — не совсем вписываются в это определение. Если кто-то поддерживает народную мудрость, это не обязательно является явным признаком его антинаучных убеждений. Например, человек может быть сторонником вакцинации и использовать народные средства для повышения иммунитета.
Однако из-за того, что народная мудрость преимущественно безвредна, многие специалисты не обращают на нее внимания. Например, вера в то, что употребление теплого молока перед сном поможет вам заснуть, не сделает организму хуже. И все же убеждение в том, что народные средства помогут в борьбе с пандемией может поставить под удар здоровье не одного человека.
Народная мудрость, как и другие виды дезинформации, не подкрепленные наукой, часто распространяется в социальных сетях, а значит, может представлять угрозу общественности. Например, в 2020 году, когда в Великобритании была введена изоляция, в ожоговом центре детской больницы Бирмингема наблюдалось 30-кратное увеличение количества пациентов с проблемами в легких в результате вдыхания пара.
Это было вызвано верой родителей в распространенное в социальных сетях народное средство, что вдыхание горячего пара якобы предотвращает симптомы респираторного тракта. Это особенно обескураживало, поскольку опубликованные еще с 1969 года исследования подчеркивают опасность этих процедур.
Народная мудрость вряд ли искоренится как явление. Поэтому ученые подчеркивают необходимость понять, что и почему заставляет людей верить в неподтвержденные сведения и в какой степени это бросает вызов научным убеждениям.
Недавно ученые выяснили причину веры в паранормальные явления. Все дело в неправильном сне.
Олеся Маевская