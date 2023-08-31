18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 31 августа
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Путин 1 сентября проведет открытый урок
Президент России проведет открытый урок «Разговор о важном».
63% россиян поддержали исключение Пушкина и Гоголя из ЕГЭ
13% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.
Еврокомиссия призвала прекратить закупки российского СПГ
Согласно анализу Global Witness, в 2023 году страны Евросоюза намерены импортировать рекордные объемы СПГ из России.
Минкультуры выступило против проката «Барби» и «Оппенгеймера»
Министерство культуры выступило против проката в России кинофильмов «Барби» и «Оппенгеймер» по параллельному импорту из-за несоответствия этих картин «традиционным духовно-нравственным ценностям» страны.
Тяжелоатлетку Каширину дисквалифицировали на восемь лет за допинг
Татьяна Каширина — серебряный призер Олимпийских Игр 2012 года в Лондоне, пять раз выигрывала чемпионат мира и восемь раз побеждала на чемпионате Европы.